Roberta Mariani e Barbara Menghi conquistano il titolo italiano nelle rispettive specialità e categorie. L’ASD Marina di Cerveteri festeggia i risultati del Campionato Italiano FISSW 2026

L’ASD Marina di Cerveteri vince 26 medaglie con la squadra di SUP Race a Bellaria Igea Marina

Ventisei medaglie in due giornate di gara. È il bottino con cui la squadra agonistica di SUP Race dell’ASD Marina di Cerveteri ha concluso a Bellaria Igea Marina il Campionato Italiano FISSW 2026. Un bilancio che la scuola accoglie con soddisfazione. “Un risultato che ci rende davvero orgogliosi e che racconta il lavoro, la costanza e la passione di tutta la squadra”.

Nei risultati finali del campionato spiccano i titoli conquistati da Roberta Mariani e Barbara Menghi. Mariani si laurea campionessa italiana nella Long Distance, categoria Senior, e conquista anche due secondi posti, diventando vicecampionessa italiana nella Sprint e nella Technical Race. Barbara Menghi conquista invece il titolo italiano nella Sprint, categoria Gran Master, e il secondo posto nella Technical Race della stessa categoria.

Tre secondi posti per Ramona Panci, vicecampionessa italiana nella categoria Master in tutte e tre le specialità: Sprint, Technical Race e Long Distance. Nella stessa categoria, Eleonora Balata D’Ubaldo chiude al terzo posto ciascuna delle tre specialità. Niccolò Bonsignore ottiene invece tre quarti posti, nella Sprint, nella Long Distance e nella Technical Race.

La conclusione del campionato di SUP Race non chiude la stagione agonistica dell’associazione. Le squadre di Surf e SUP Wave continueranno ad allenarsi e a gareggiare fino a dicembre, proseguendo l’attività anche nei mesi autunnali e invernali. Accanto alla preparazione degli agonisti nelle tre discipline, l’ASD Marina di Cerveteri porta avanti, durante tutto l’anno, anche i corsi tecnici di SUP e gli allenamenti SUPFIT.