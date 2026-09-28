Firmato nella sede comunale di via Cicerone il protocollo d’intesa con Confcommercio Roma – Litorale Nord. Al centro fiscalità locale, dehors, marketing territoriale, formazione, semplificazione e destagionalizzazione dell’offerta turistica. Previsto un confronto trimestrale tra Amministrazione e rappresentanti delle attività produttive.

Santa Marinella, siglato l’accordo tra Comune e Confcommercio: nasce il Tavolo permanente per imprese e turismo –

SANTA MARINELLA – Un rapporto stabile tra Amministrazione comunale e mondo delle imprese per sostenere commercio, servizi, turismo e artigianato e affrontare in maniera condivisa le principali questioni legate allo sviluppo economico della città.

È stato siglato questa mattina, nella sede del Municipio di via Cicerone, il protocollo d’intesa tra il Comune di Santa Marinella e Confcommercio Roma – Litorale Nord.

A sottoscrivere e suggellare l’accordo, per l’Amministrazione comunale, il sindaco Alessio Manuelli e l’assessore al Commercio Francesco Fiorucci, insieme al presidente di Confcommercio Roma Litorale Nord Graziano Luciani e al responsabile territoriale di Confcommercio Cristiano Avolio.

L’intesa punta a costruire una collaborazione stabile e continuativa, con l’obiettivo di sostenere la competitività delle imprese che operano nei settori del commercio, dei servizi, del turismo e dell’artigianato. Uno degli elementi centrali sarà il confronto preventivo e costante sulle politiche comunali capaci di incidere sul tessuto economico locale, riconoscendo alle attività di prossimità un ruolo strategico per la crescita e la vitalità della città.

«La firma di questo protocollo d’intesa rappresenta un traguardo fondamentale e un segnale concreto della vicinanza di questa Amministrazione al tessuto economico della nostra città – afferma il sindaco Manuelli –. Crediamo fermamente che il rilancio di Santa Marinella passi attraverso una programmazione condivisa e un dialogo costante con le categorie produttive. Mettere a sistema le competenze di Confcommercio e l’azione amministrativa ci permetterà di affrontare con maggiore efficacia le sfide dello sviluppo turistico, della rigenerazione urbana e del sostegno alle nostre imprese di vicinanza».

Diversi i settori sui quali Comune e Confcommercio intendono lavorare congiuntamente. Tra questi figurano fiscalità locale, regolamentazione dei dehors, marketing territoriale, reti di impresa, formazione e semplificazione amministrativa.

Particolare attenzione sarà inoltre rivolta alle strategie capaci di rafforzare l’attrattività di Santa Marinella e di favorire la destagionalizzazione dell’offerta, tema particolarmente importante per una realtà a forte vocazione turistica.

Il protocollo non si limiterà però a una dichiarazione d’intenti. Per assicurare continuità al confronto è prevista infatti l’istituzione di un Tavolo Permanente di Coordinamento, che si riunirà con cadenza trimestrale e avrà il compito di garantire un raccordo operativo tra le parti.

L’accordo contempla inoltre la possibilità per Confcommercio di partecipare, su invito, a specifici incontri della Giunta comunale, così da rappresentare direttamente le istanze provenienti dal comparto produttivo.

«Questo accordo è uno strumento operativo che darà risposte concrete agli operatori commerciali e turistici che ogni giorno, con coraggio, fanno vivere la nostra città – sottolinea l’assessore al Commercio Francesco Fiorucci –. Attraverso il Tavolo Permanente e i gruppi di lavoro tematici affronteremo nodi cruciali come la fiscalità locale, la regolamentazione dei dehors e la destagionalizzazione dell’offerta. Lavorare fianco a fianco con Confcommercio significa valorizzare le eccellenze del nostro territorio e creare un clima di fiducia e semplificazione tra pubblico e privato».

Con la firma del protocollo prende dunque forma a Santa Marinella un nuovo strumento di confronto tra istituzioni e categorie produttive, con l’obiettivo di trasformare il dialogo in proposte operative e interventi capaci di accompagnare lo sviluppo economico, commerciale e turistico della città.