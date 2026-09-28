Appuntamento per sabato 3 ottobre alle ore 10:00 all’interno dell’Aula Consiliare del Comune di Cerveteri. L’Assessore Parroccini: “Vincenzo un’istituzione dello sport, simbolo di un calcio pulito che oggi ci manca terribilmente”

“Tra calcio e stellette”: al Granarone Mister Vincenzo Ceripa si racconta, a tu per tu con l’allenatore che ha fatto la storia del Cerveteri –

Il decano degli allenatori, l’uomo che è stato seduto in panchina negli anni più belli, nei magici anni in cui il Cerveteri militava in Serie C. Ancora oggi, a distanza di tanti anni, per tutti quanti è “Il Mister”: Vincenzo Ceripa si racconta e lo farà sabato 3 ottobre alle ore 10:00 all’interno dell’Aula Consiliare del Granarone, quando presenterà il suo nuovo libro “Tra calcio e stellette – La mia storia”. Un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti del calcio di una volta e di oggi, per gli sportivi, per i ragazzi più giovani ma anche semplicemente per chi ogni giorno lo incontra in città.

“Non ascolteremo soltanto la storia e le avventure sportive di una figura che ha segnato una delle pagine più belle del calcio della nostra città, ma conosceremo l’uomo – ha dichiarato Manuele Parroccini, Assessore allo Sport del Comune di Cerveteri – Vincenzo Ceripa, sebbene non alleni più da diversi anni, è rimasto sempre vicino al mondo calcistico della nostra città, non facendo mai mancare il proprio sostegno e la propria esperienza sul campo e nella vita. Lo conosco personalmente da molti anni e credo che per tutti i ragazzi giovani che iniziano a giocare trascorrere un pomeriggio di calcio con Vincenzo dovrebbe essere quasi obbligatorio. Perché apparteneva ad un calcio diverso, pulito, dove non contavano solamente i valori tecnici ma anche e soprattutto quelli umani. Valori di cui Vincenzo ne è stato e ne è ancora oggi un meraviglioso portatore: non è un caso se ancora oggi, per tutti quanti noi non è semplicemente Vincenzo, ma è “Mister Ceripa””.

“Sabato sarà un’occasione per ritrovarsi, ricordare e rivivere, attraverso le parole e i ricordi, le emozioni di quei giorni che ancora oggi vivono nella memoria di tanti – conclude l’Assessore Parroccini – al Mister Ceripa auguro di vivere una mattinata gioiosa ed emozionante, circondato dalle persone che da sempre lo rispettano e stimano e a tutti voi, l’invito a partecipare”.