Il gruppo ladispolano protagonista della Mostra Auto d’Epoca 2026 con circa 16 vetture. Il riconoscimento consegnato dal sindaco Claudio Ricci conferma il percorso di crescita dell’associazione, arrivata a oltre 50 iscritti

Fabrica di Roma, successo per il raduno di auto d’epoca: riconoscimento ai Volanti Storici Ladispoli –

di Marco Di Marzio

FABRICA DI ROMA – Una giornata all’insegna dei motori, della passione e dell’aggregazione, ma anche un nuovo importante riconoscimento per i Volanti Storici Ladispoli, protagonisti domenica 27 settembre della Mostra Auto d’Epoca 2026 di Fabrica di Roma.

La manifestazione, promossa dalla locale Associazione Auto Moto Vintage Fabrica di Roma, con il patrocinio del Comune di Fabrica di Roma, ha richiamato numerosi appassionati e collezionisti in Piazzale Madre Teresa di Calcutta, trasformando per un’intera giornata il centro viterbese in un punto d’incontro per gli amanti delle quattro ruote che hanno fatto la storia.

Tra le realtà presenti anche i Volanti Storici Ladispoli, arrivati a Fabrica di Roma con una rappresentanza di circa 16 automobili. Una partecipazione significativa, che ha segnato anche la ripresa delle attività del gruppo dopo la pausa estiva.

Nel corso della cerimonia di premiazione è arrivato poi un momento particolarmente significativo per l’associazione ladispolana: il riconoscimento ricevuto alla presenza del sindaco Claudio Ricci e consegnato dalle mani del primo cittadino. Un gesto che assume un valore particolare e che rappresenta un’ulteriore conferma della bontà del lavoro portato avanti fino a questo momento dal gruppo.

Un percorso costruito in appena tre anni attraverso presenza sul territorio, organizzazione e continuità. Presieduti da Pasquale Carbone e Fabio Ricca, i Volanti Storici Ladispoli sono partiti praticamente da zero, arrivando a toccare quota 36 iscritti lo scorso anno e superandosi ulteriormente quest’anno, con oltre 50 iscritti e una rete di contatti che supera le cento persone. Una crescita accompagnata da un’attività costante, con una media di circa due appuntamenti al mese tra manifestazioni organizzate direttamente e partecipazioni ad eventi.

A raccontare la giornata è stato anche Fabio Ricca, vicepresidente dei Volanti Storici Ladispoli, che ha sottolineato come Fabrica di Roma abbia rappresentato il primo appuntamento dopo la pausa estiva.

«È la ripresa dopo l’estate, quindi è il nostro primo evento della nuova stagione. Siamo stati invitati dall’associazione di Fabrica di Roma e siamo partiti con 16 macchine: un buon numero per questo nuovo inizio», ha spiegato Ricca, evidenziando anche la buona organizzazione della trasferta e l’arrivo delle vetture senza particolari problemi.

Lo sguardo, però, è già rivolto al futuro. «Siamo oltre 50 iscritti e contiamo al più presto di arrivare alle famose tre cifre», ha aggiunto il vicepresidente, indicando un obiettivo ambizioso per una realtà che continua ad allargare la propria presenza.

La giornata di Fabrica di Roma si è sviluppata dalle prime ore del mattino fino al pomeriggio, con l’arrivo e la disposizione delle vetture storiche, le votazioni, momenti conviviali, l’estrazione dei premi della lotteria, la premiazione delle migliori automobili e, nel finale, il giro delle vetture per le vie del paese.

Per i Volanti Storici Ladispoli, dunque, non soltanto un nuovo raduno da aggiungere al calendario, ma un’altra tappa di un percorso fatto di passione per le auto storiche, sacrifici personali, aggregazione e soprattutto continuità. Il riconoscimento ricevuto a Fabrica di Roma diventa così un segnale concreto del lavoro svolto e uno stimolo a proseguire lungo una strada che, numeri alla mano, continua a crescere.