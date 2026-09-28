CERVETERI – Un incontro all’insegna dello sport, dei valori agonistici e del legame con il territorio. Negli uffici del Municipio di Piazza Risorgimento, il Vicesindaco di Cerveteri Riccardo Ferri e la Consigliera comunale Arianna Mensurati hanno ricevuto il nove volte Campione del Mondo di motocross Tony Cairoli. Un appuntamento istituzionale e al contempo informale, diventato l’occasione per un confronto su progetti presenti e futuri dedicati al mondo dello sport e alla valorizzazione locale.

«Una piacevole chiacchierata durante la quale abbiamo parlato di territorio, di sport e di progetti futuri» ha commentato il Vicesindaco Ferri a margine del colloquio, sottolineando il profondo legame che unisce la leggenda delle due ruote al litorale laziale.

Cerveteri accoglie la leggenda del motocross: Tony Cairoli a colloquio in Municipio con il Vicesindaco Ferri

L’emozione per la visita dell’asso del motocross è stata tangibile tra i presenti nelle stanze comunali. «Come primo aspetto non nascondo l’emozione provata nell’incontrare un nove volte campione del mondo: ascoltare i racconti delle sue vittorie e delle imprese in sella alla sua moto da cross equivale a fare il giro del mondo – ha dichiarato Ferri –. Con Tony Cairoli, sportivo molto legato al nostro Litorale, abbiamo parlato di territorio in generale, di sport e di progetti per il futuro, sia suoi personali ma anche di sogni che spera possano divenire realtà per tanti appassionati della nostra zona. Un momento di dialogo e confronto importante che spero possa proseguire anche in futuro».

L’amministrazione comunitaria guarda con interesse alle sinergie che possono nascere con figure sportive di caratura internazionale, capaci di dare risalto alle risorse del territorio e di ispirare le giovani generazioni.

«Colgo l’occasione per ringraziarlo per la disponibilità e per il tempo dedicatomi – ha concluso il Vicesindaco Ferri –: a lui, l’augurio di continuare a realizzare tutti i suoi desideri personali e sportivi, continuando a portare sempre alto il tricolore italiano e il nostro territorio».