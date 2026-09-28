 
CerveteriCittàNotizie

Cerveteri, FdI: «Consiglio comunale congelato e clima di sfiducia nella maggioranza»

28 Settembre 2026





Il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia interviene dopo la seduta del 23 settembre: nel mirino l’uscita dall’aula della sindaca Gubetti e di parte della maggioranza, le tensioni interne e le interrogazioni rimaste senza risposta.

Cerveteri, FdI: «Consiglio comunale congelato e clima di sfiducia nella maggioranza» –

Riceviamo e pubblichiamo dal Gruppo consiliare di Fratelli d’Italia del Comune di Cerveteri:

Cerveteri, nell’ultima assise cittadina del 23 settembre la sindaca Gubetti, dopo l’approvazione dello spostamento del punto 20 dell’ordine del giorno al punto 5 relativo a: “Variazione al bilancio di previsione finanziario 2026/2028 (Art. 175, comma 2, del D.lgs. N° 267/2000)”, non trovando la quadra per l’approvazione dello stesso ritira il punto e abbandona l’aula seguita da un gruppo di seguaci, mentre quattro consiglieri “dissidenti” in quota PD rimangono in aula consentendo il regolare svolgimento del consiglio già in corso.

Consorzio Sociale, FdI: "Le parole di Grando confermano ciò che denunciamo da mesi"

Da parte della sindaca Gubetti e della sua maggioranza si tratta dell’ennesimo atteggiamento che “offende i cittadini e viola le prerogative democratiche”. Il fatto mette a nudo ancora una volta la tensione tra componenti della stessa maggioranza giunta ormai oltre il livello di guardia, e Cerveteri non lo merita di certo.

Nel corso della seduta, le mozioni: ATTIVAZIONI INFORMAZIONI STATO ATTUAZIONE FINANZIAMENTI DEL CONS. PAOLACCI PROT. 37386 DEL 21/07/2026; MOZIONE PER L’ISTITUZIONE DI UN SERVIZIO STRAORDINARIO E SOSTITUTIVO DI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO IN LOCALITA’ I TERZI DEL CONS. BUCCHI & ALTRI PROT. 39068 DEL 30/07/2026; MOZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE PATRIMONIO BOSCHIVO DI VALCANNETO DEL CONS. ACCARDO & ALTRI PROT. 41642 DEL 11/08/2026; MOZIONE PERICOLO MEZZI CHE SI IMMETTONO SU VIA DOGANALE USCITE DI VALCANNETO E BIVIO VIA DOGANALE CON VIA AURELIA DEL CONS. BUCCHI & ALTRI PROT. 44243 DEL 31/08/2026; MOZIONE INSTALLAZIONE DISSUASORI VIA PERGOLESI DEL CONS. VECCHIOTTI & ALTRI PROT. 44690 DEL 02/09/2026; MOZIONE SGRAVIO CORRISPETTIVI FORNITURA IDRICA ARSIAL IN LOC. I TERZI DEL CONS. BUCCHI & ALTRI PROT. 46028 DEL 09/09/2026; MOZIONE SITO ARCHEOLOGICO “ACQUE CAERETANE” DEL CONS. ORSOMANDO & ALTRI PROT. 46650 DEL 11/09/2026; MOZIONE ATTUAZIONE PRIORITARIA DEL PEBA E ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NELLE SEDI COMUNALI CON PRIORITA’ ALLA POLIZIA LOCALE E AGLI UFFICI ISTITUZIONALI DEL CONS. PAOLACCI PROT. 47304 DEL 15/09/2026, per la quale si attendono gli atti conseguenziali, sono state discusse e approvate con i voti dell’opposizione.

I consiglieri del PD presenti in aula hanno votato favorevolmente solo la mozione relativa al recupero delle “Acque Ceretane”, astenendosi per le altre. La mozione relativa al “Bosco di Valcanneto”, invece, a seguito dell’intervento dell’Assessore all’ambiente è stata ritirata dal proponente e non sottoposta al voto dell’aula.

Nel corso del consiglio, inoltre, si sarebbero dovute affrontare e discutere anche una serie di interrogazioni urgenti ferme da settimane, in alcuni casi ben oltre i 30 giorni previsti dal Testo Unico degli Enti Locali (TUEL).

Interrogazioni che spaziavano da temi caldi come: INTERROGAZIONE RISPOSTA ORALE VIALE MEDITERRANEO – FRAZ. CAMPO DI MARE DEL CONS. PIERGENTILI & ALTRI PROT. 38364 DEL 24/07/2026; INTERROGAZIONE RISPOSTA ORALE ORCHESTRA ROSSELLINI DEL CONS. SALAMONE & ALTRI PROT. 38697/A DEL 28/07/2026; INTERROGAZIONE RISPOSTA ORALE CRITICITÀ E PROBLEMATICHE DI SICUREZZA LEGATE ALLA NUOVA VIABILITÀ IN VIA FRATELLI SOPRANI DEL CONS. SALAMONE & ALTRI PROT. 38697/B DEL 28/07/2026; INTERROGAZIONE RISPOSTA ORALE GRAVE STATO DI DISSESTO E SPROFONDAMENTO DELLE STRADE EXTRAURBANE VIA DI SAN PAOLO E VIA DI CASETTA MATTEI DEL CONS. BUCCHI & ALTRI PROT. 39074 DEL 30/07/2026; INTERROGAZIONE RISPOSTA ORALE COMMENTO SOCIAL DAL PROFILO MULTISERVIZI CAERITE SPA DEL CONS. BUCCHI & ALTRI, per la quale si è registrata una fumata nera in virtù dell’assenza ingiustificata della sindaca Gubetti e degli assessori delegati a fornire delle risposte ai problemi da discutere.

Come gruppo consiliare di FDI, riteniamo che le interrogazioni rappresentano l’unico strumento formale per dare voce alle istanze dei residenti e per monitorare la macchina pubblica, anche se è ormai palese, qualora ce ne fosse ancora bisogno, che la profonda frattura politica che si è venuta a creare ormai da troppo tempo in seno a questa maggioranza, con un Consiglio comunale congelato e un clima di sfiducia reciproca tra componenti della stessa maggioranza non porta da nessuna parte se non alle dimissioni.

«Continuare a negare queste risposte significa girare le spalle alla città».

Gruppo consiliare FDI
Comune di Cerveteri