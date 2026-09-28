Il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia interviene dopo la seduta del 23 settembre: nel mirino l’uscita dall’aula della sindaca Gubetti e di parte della maggioranza, le tensioni interne e le interrogazioni rimaste senza risposta.

Cerveteri, FdI: «Consiglio comunale congelato e clima di sfiducia nella maggioranza» –

Riceviamo e pubblichiamo dal Gruppo consiliare di Fratelli d’Italia del Comune di Cerveteri:

Cerveteri, nell’ultima assise cittadina del 23 settembre la sindaca Gubetti, dopo l’approvazione dello spostamento del punto 20 dell’ordine del giorno al punto 5 relativo a: “Variazione al bilancio di previsione finanziario 2026/2028 (Art. 175, comma 2, del D.lgs. N° 267/2000)”, non trovando la quadra per l’approvazione dello stesso ritira il punto e abbandona l’aula seguita da un gruppo di seguaci, mentre quattro consiglieri “dissidenti” in quota PD rimangono in aula consentendo il regolare svolgimento del consiglio già in corso.

Da parte della sindaca Gubetti e della sua maggioranza si tratta dell’ennesimo atteggiamento che “offende i cittadini e viola le prerogative democratiche”. Il fatto mette a nudo ancora una volta la tensione tra componenti della stessa maggioranza giunta ormai oltre il livello di guardia, e Cerveteri non lo merita di certo.

Nel corso della seduta, le mozioni: ATTIVAZIONI INFORMAZIONI STATO ATTUAZIONE FINANZIAMENTI DEL CONS. PAOLACCI PROT. 37386 DEL 21/07/2026; MOZIONE PER L’ISTITUZIONE DI UN SERVIZIO STRAORDINARIO E SOSTITUTIVO DI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO IN LOCALITA’ I TERZI DEL CONS. BUCCHI & ALTRI PROT. 39068 DEL 30/07/2026; MOZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE PATRIMONIO BOSCHIVO DI VALCANNETO DEL CONS. ACCARDO & ALTRI PROT. 41642 DEL 11/08/2026; MOZIONE PERICOLO MEZZI CHE SI IMMETTONO SU VIA DOGANALE USCITE DI VALCANNETO E BIVIO VIA DOGANALE CON VIA AURELIA DEL CONS. BUCCHI & ALTRI PROT. 44243 DEL 31/08/2026; MOZIONE INSTALLAZIONE DISSUASORI VIA PERGOLESI DEL CONS. VECCHIOTTI & ALTRI PROT. 44690 DEL 02/09/2026; MOZIONE SGRAVIO CORRISPETTIVI FORNITURA IDRICA ARSIAL IN LOC. I TERZI DEL CONS. BUCCHI & ALTRI PROT. 46028 DEL 09/09/2026; MOZIONE SITO ARCHEOLOGICO “ACQUE CAERETANE” DEL CONS. ORSOMANDO & ALTRI PROT. 46650 DEL 11/09/2026; MOZIONE ATTUAZIONE PRIORITARIA DEL PEBA E ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NELLE SEDI COMUNALI CON PRIORITA’ ALLA POLIZIA LOCALE E AGLI UFFICI ISTITUZIONALI DEL CONS. PAOLACCI PROT. 47304 DEL 15/09/2026, per la quale si attendono gli atti conseguenziali, sono state discusse e approvate con i voti dell’opposizione.

I consiglieri del PD presenti in aula hanno votato favorevolmente solo la mozione relativa al recupero delle “Acque Ceretane”, astenendosi per le altre. La mozione relativa al “Bosco di Valcanneto”, invece, a seguito dell’intervento dell’Assessore all’ambiente è stata ritirata dal proponente e non sottoposta al voto dell’aula.

Nel corso del consiglio, inoltre, si sarebbero dovute affrontare e discutere anche una serie di interrogazioni urgenti ferme da settimane, in alcuni casi ben oltre i 30 giorni previsti dal Testo Unico degli Enti Locali (TUEL).

Interrogazioni che spaziavano da temi caldi come: INTERROGAZIONE RISPOSTA ORALE VIALE MEDITERRANEO – FRAZ. CAMPO DI MARE DEL CONS. PIERGENTILI & ALTRI PROT. 38364 DEL 24/07/2026; INTERROGAZIONE RISPOSTA ORALE ORCHESTRA ROSSELLINI DEL CONS. SALAMONE & ALTRI PROT. 38697/A DEL 28/07/2026; INTERROGAZIONE RISPOSTA ORALE CRITICITÀ E PROBLEMATICHE DI SICUREZZA LEGATE ALLA NUOVA VIABILITÀ IN VIA FRATELLI SOPRANI DEL CONS. SALAMONE & ALTRI PROT. 38697/B DEL 28/07/2026; INTERROGAZIONE RISPOSTA ORALE GRAVE STATO DI DISSESTO E SPROFONDAMENTO DELLE STRADE EXTRAURBANE VIA DI SAN PAOLO E VIA DI CASETTA MATTEI DEL CONS. BUCCHI & ALTRI PROT. 39074 DEL 30/07/2026; INTERROGAZIONE RISPOSTA ORALE COMMENTO SOCIAL DAL PROFILO MULTISERVIZI CAERITE SPA DEL CONS. BUCCHI & ALTRI, per la quale si è registrata una fumata nera in virtù dell’assenza ingiustificata della sindaca Gubetti e degli assessori delegati a fornire delle risposte ai problemi da discutere.

Come gruppo consiliare di FDI, riteniamo che le interrogazioni rappresentano l’unico strumento formale per dare voce alle istanze dei residenti e per monitorare la macchina pubblica, anche se è ormai palese, qualora ce ne fosse ancora bisogno, che la profonda frattura politica che si è venuta a creare ormai da troppo tempo in seno a questa maggioranza, con un Consiglio comunale congelato e un clima di sfiducia reciproca tra componenti della stessa maggioranza non porta da nessuna parte se non alle dimissioni.

«Continuare a negare queste risposte significa girare le spalle alla città».

Gruppo consiliare FDI

Comune di Cerveteri