Ladispoli, incendio sotto un palazzo in ristrutturazione: paura tra i residenti

Fiamme e fumo dalla zona sottostante l’edificio. Numerose le segnalazioni dopo un forte boato. Il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco ha evitato che il rogo si propagasse alle auto parcheggiate nelle vicinanze.

LADISPOLI – Momenti di paura a Ladispoli per un incendio divampato nella zona sottostante un palazzo attualmente interessato da lavori di ristrutturazione della facciata.

Secondo le prime informazioni, a prendere fuoco sarebbero stati rifiuti e le cause che hanno dato origine alle fiamme sono ancora da accertare.

A destare particolare preoccupazione tra i residenti sarebbe stato un forte boato, seguito dalla presenza di fiamme e da una colonna di fumo proveniente dalla parte sottostante dell’edificio. Numerose le segnalazioni effettuate da chi si trovava nella zona e ha assistito alla scena.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco di Cerenova, che hanno provveduto a spegnere l’incendio e a mettere in sicurezza l’area. Importante anche, prima dell’arrivo dei VVF, l’intervento di alcuni vicini che hanno tenuto sotto controllo le fiamme coi loro estintori.

L’intervento ha inoltre impedito che le fiamme potessero propagarsi ulteriormente.