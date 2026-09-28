Difesa della costa, il PD di Ladispoli chiede chiarezza sul cronoprogramma dei lavori

Il Partito Democratico di Ladispoli interviene sulle opere di protezione del litorale da circa 10 milioni di euro, chiedendo certezze all’Amministrazione comunale dopo la conclusione della stagione estiva senza l’avvio dei cantieri.

«Dopo la presentazione del progetto e i diversi annunci susseguitisi nei mesi scorsi, l’estate è ormai terminata ma i cantieri non sono ancora partiti. Riteniamo quindi necessario conoscere la data effettiva di avvio dei lavori e le tempistiche previste per la realizzazione delle opere», si legge nella nota del Circolo PD “Luciano Colibazzi” e del Gruppo Consiliare.

Oltre all’intervento sul litorale centrale, i democratici pongono l’accento sulla tutela dell’area protetta al confine con Cerveteri, anch’essa esposta all’erosione costiera e al centro delle attenzioni della Regione Lazio e del recente progetto MOSAICO: «Il progetto rappresenta un intervento importante per il litorale centrale di Ladispoli: occorre però affrontare anche la protezione del Monumento naturale Palude di Torre Flavia, area di straordinario valore ambientale condivisa con Cerveteri e particolarmente esposta agli effetti delle mareggiate».

Da qui la richiesta finale per una strategia a lungo termine: «Chiediamo pertanto una visione complessiva: certezza sui tempi delle opere già finanziate e un intervento capace di garantire anche la salvaguardia della Palude e di Torre Flavia».