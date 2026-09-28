Ladispoli, ripartono i cantieri per la manutenzione di strade e marciapiedi

Dopo la pausa estiva, entra nel vivo il piano di riqualificazione della viabilità cittadina promosso dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Alessandro Grando. Da lunedì sono previsti nuovi cantieri operativi in diversi quartieri della città per migliorare la sicurezza e la vivibilità di pedoni e automobilisti.

La prima fase dei lavori concentrerà l’attenzione sui marciapiedi di via Palermo, via La Spezia e via Napoli. Una volta completati questi interventi pedonali, il cronoprogramma previe il rifacimento dei manti stradali di via Genova, via Siracusa e via Taranto.

«Ripartiamo con determinazione dando continuità a un programma che punta a migliorare concretamente la qualità urbana», ha commentato l’assessore ai Lavori Pubblici Marco Pierini, sottolineando l’importanza di una programmazione costante e di risorse adeguate per trasformare gli impegni presi in opere concrete per la comunità.