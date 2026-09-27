Cerveteri da sogno: Ardel stende il Tolfa e regala la vetta solitaria

TOLFA – Il Cerveteri non si ferma più. Con una prestazione tutta cuore, grinta e maturità, la formazione verdeazzurra espugna il campo del Tolfa per 1-0 e vola in testa alla classifica in solitaria, a punteggio pieno dopo quattro giornate di campionato. Una vera e propria impresa che accende l’entusiasmo dell’ambiente e autorizza i tifosi a iniziare a sognare in grande.

A decidere un match vibrante e condotto con caparbietà dagli etruschi è una zuccata vincente di Ardel a metà del primo tempo. Un gol pesante come l’oro che premia un Cerveteri perfetto nell’impostazione tattica, aggressivo su ogni pallone e capace di creare diverse occasioni per rendere il passivo ancora più rotondo.

Un successo di platino firmato dalla regia di mister Ranieri, incredulo ma orgoglioso per un avvio di stagione da incorniciare. Al triplice fischio è scoppiata la festa sotto il settore ospiti: i 100 sostenitori giunti da Cerveteri hanno abbracciato idealmente la squadra tra canti e cori di gioia. Il cammino verso gli obiettivi stagionali resta ancora lungo e ricco di insidie, ma questa squadra dimostra di avere l’anima e il carattere per recitare un ruolo da assoluta protagonista.