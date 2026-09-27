Dalle 9 alle 18, una giornata tra memoria, musica e partecipazione. Nel programma Gianmarco Tognazzi, Annalisa Minetti, il Palio dei Rioni e un finale presentato da Fanny Cadeo

Cerveteri, il 4 ottobre torna la festa degli Angeli Ceretani

Una giornata per ricordare, ritrovarsi e coinvolgere la città, dalle scuole ai Rioni. Domenica 4 ottobre Cerveteri ospiterà la terza edizione di “Angeli Ceretani”, in programma dalle 9 alle 18 in via degli Angeli Ceretani, ex via Settevene Palo Nuova. L’iniziativa, presentata da BuuuBall Off Colors con il patrocinio e il sostegno di Regione Lazio, Comune di Cerveteri e ATCL, affiancherà momenti di raccoglimento a concerti, giochi e attività per bambini. Un appuntamento nato per ricordare i giovani prematuramente scomparsi. La giornata si aprirà alle 9 con la musica dal vivo della Michael Supnick Quintet. Alle 9.25 Gianmarco Tognazzi, ospite d’onore, leggerà il Cantico delle creature di San Francesco.

Alle 9.30 seguirà la messa con padre Aurelio D’Intino. Al termine, il coro della chiesa canterà l’inno “La canzone degli Angeli”, scritto da Giacomo Rinaldi, composto da Mauro Porro, orchestrato da Alessio Piantedosi e musicato da Augusto Travagliati. Alle 11 il Gruppo Bandistico Caerite accompagnerà la processione, che prevede la deposizione dei fiori sulla pietra della memoria. A seguire, a mezzogiorno, spazio agli istituti del territorio con il concorso “Un angelo per la mia città”. Musica, poesia, recitazione e ballo saranno le forme artistiche attraverso le quali le scuole parteciperanno all’iniziativa, che prevede la consegna di un premio al vincitore.

Alle 13 sarà il momento de “La piazza viva”, con lo street food e i prodotti locali. Il pomeriggio proseguirà alle 14.30 con il Palio dei Rioni, coordinato da Francesco Ricci e con Annalisa Minetti nel ruolo di madrina. Gli scout CNGEI di Cerveteri cureranno le sfide di tiro alla fune e del gioco “Guerra Francesi”. A seguire, la consegna del trofeo “L’Ala di Cerveteri”. Alle 16 saliranno sul palco i June per un concerto dal vivo. A seguire, alle 17.30 Fanny Cadeo presenterà il gran finale, con gli ospiti d’onore Emanuela Aureli, Francesco D’Alessio ed Erminio Sinni.

Il programma comprende anche tre aree tematiche. Come “L’isola della cura”, che ospiterà stand informativi e dimostrativi. O “L’isola dei bambini”, che proporrà gonfiabili, animazione e baby painting, con le attività curate dall’associazione Il Regno Incantato. Infine, “L’isola delle voci” sarà invece lo spazio dedicato alle interviste con il conduttore Maxi Gigliucci.