La Pro Loco organizza la 39ª edizione. Due giornate tra prodotti a chilometro zero, mercatini artigianali, musica e teatro

Allumiere, torna la Festa d’Autunno: caldarroste e giochi popolari il 10 e l’11 ottobre

Allumiere, torna la Festa d’Autunno: caldarroste e giochi popolari il 10 e l’11 ottobre

Allumiere si prepara alla trentanovesima edizione della Festa d’Autunno e dei Giochi Popolari. L’appuntamento è per sabato 10 e domenica 11 ottobre 2026, con due giornate dedicate ai sapori del territorio, alle tradizioni e agli spettacoli. La Pro Loco di Allumiere organizza la manifestazione, che conta sul contributo della Regione Lazio.

La proposta gastronomica comprenderà l’esposizione, la degustazione e la vendita di prodotti a chilometro zero. Spazio anche al padellone con le caldarroste, che accompagnerà il fine settimana di festa. Accanto ai prodotti locali, il programma annuncia mercatini artigianali, laboratori e dimostrazioni di cucina. I giochi popolari coinvolgeranno grandi e piccoli, affiancando le iniziative dedicate alla gastronomia. A completare le due giornate saranno la poesia, gli spettacoli musicali e teatrali e i convegni, indicati anche nella locandina della manifestazione.