Cerveteri, alla Legnara il ciclocross nazionale con il Memorial Enrico Bonomi
Domenica 18 ottobre la terza edizione della competizione organizzata dall’ASD Tirreno Bike, con il patrocinio dell’Assessorato allo Sport. Aperte le iscrizioni per i tesserati FCI e degli altri Enti. Il ciclocross nazionale torna al Parco della Legnara. Domenica 18 ottobre Cerveteri ospiterà il 3° CX Città di Cerveteri – Memorial Enrico Bonomi, organizzato dall’ASD Tirreno Bike sotto l’egida della Federazione Ciclistica Italiana, e con il patrocinio dell’Assessorato allo Sport del Comune di Cerveteri.
L’accesso al parco avverrà da via A. Ricci. Per gli approfondimenti tecnici sulla competizione, gli organizzatori invitano a consultare il QR code riportato sulla locandina. Due le modalità di iscrizione previste. I tesserati FCI dovranno utilizzare la piattaforma Fattore K, indicando l’ID gara 182466. I tesserati degli altri Enti dovranno invece inviare la documentazione richiesta all’indirizzo email cris_mtb@hotmail.it.
Gli organizzatori ringraziano per il sostegno alla competizione nazionale Conad Cerveteri di Largo Almunecar, Bonomisrl, Di Marco Auto, Cicli Fatato Roma, Officine Molinari e G-OX Italia. Un ringraziamento anche ai partner dedicati alla categoria Giovanissimi: Race Mountain, Erboristeria In Sole, Idro Termo Soluzioni, dncolor_edil e Antico Forno a legna Piergentili.