È il quarto anno consecutivo. Di Maio: “È per me un grande onore e una responsabilità che sento profondamente”

M5S Cerveteri, Di Maio confermato rappresentante del Gruppo Territoriale –

Per il quarto anno consecutivo, gli iscritti al Gruppo Territoriale del Movimento 5 Stelle di Cerveteri hanno scelto di confermare Attilio Di Maio come proprio rappresentante.

“È per me un grande onore e una responsabilità che sento profondamente – dichiara Attilio Di Maio –. Ringrazio tutte e tutti gli iscritti per la fiducia che ancora una volta hanno deciso di accordarmi. È una conferma che accolgo con gratitudine e con la consapevolezza che rappresentare un gruppo di persone significa innanzitutto ascoltare, esserci e lavorare”.

Il percorso di Attilio Di Maio nel Movimento 5 Stelle è iniziato nel 2012, con l’avvicinamento al Movimento, proseguito con l’iscrizione nel 2017. Dal 2019 ha ricoperto il ruolo di referente del Meetup e, dal 2023, quello di rappresentante del Gruppo Territoriale.

“Sono particolarmente orgoglioso del lavoro svolto in questi anni – prosegue Di Maio – e voglio rivolgere un ringraziamento anche a chi mi ha preceduto e a tutte le persone che hanno contribuito, negli anni, a far nascere e crescere il Movimento 5 Stelle a Cerveteri. Il percorso che oggi portiamo avanti è il risultato del lavoro di tante persone”.

Crescita e presenza sul territorio

Nel corso degli ultimi quattro anni il Gruppo Territoriale è cresciuto sia nel numero degli iscritti sia nella partecipazione e nella presenza sul territorio, pur non avendo rappresentanti eletti in Consiglio comunale.

“Non avere consiglieri comunali non ci ha impedito di essere presenti – sottolinea Di Maio. Al contrario, abbiamo cercato di essere ancora più vicini ai cittadini, ascoltando le loro segnalazioni e trasformandole, quando possibile, in iniziative concrete”.

Numerose le problematiche portate all’attenzione delle istituzioni: dalla rotonda dell’autostrada al distributore abbandonato sull’Aurelia, dal PEBA ai rifiuti abbandonati, fino alla situazione dell’asfalto di via Doganale, oltre a numerose altre criticità segnalate dai cittadini. In alcuni casi il gruppo ha ritenuto necessario presentare anche degli esposti.

Particolare attenzione è stata dedicata alla collaborazione con i comitati di zona, con i quali nel corso degli anni sono stati instaurati rapporti di confronto e collaborazione sulle problematiche dei diversi quartieri.

“Crediamo che la politica debba partire dall’ascolto di chi vive quotidianamente il territorio. I comitati di zona rappresentano una risorsa importante perché conoscono direttamente le problematiche dei quartieri. Abbiamo cercato di costruire con loro un rapporto basato sul confronto e sulla collaborazione”.

Di Maio sottolinea inoltre il contributo dei consiglieri di Città Futura Anno Zero, che hanno raccolto alcune istanze segnalate dal Gruppo Territoriale e le hanno portate all’interno del Consiglio comunale attraverso interrogazioni e mozioni.

“Li ringraziamo per la disponibilità e per aver dato voce, nelle istituzioni, a problematiche che avevamo raccolto sul territorio. Pur mantenendo ciascuno la propria identità e il proprio percorso, quando si lavora per affrontare un problema concreto della città, la collaborazione può rappresentare un valore importante”.

Dalle raccolte firme alle manifestazioni

Nel corso degli ultimi anni il Gruppo Territoriale ha promosso e sostenuto alcune iniziative, tra cui raccolte firme e campagne sul PIT, sul numero degli alunni per classe e sui referendum.

Non è mancata inoltre la partecipazione a manifestazioni, eventi e cortei sia a Cerveteri sia a Roma.

Tra le iniziative locali viene ricordata anche la mobilitazione relativa alle antenne della telefonia, attraverso la quale il gruppo ha affiancato cittadini e comitati nell’attenzione verso una problematica particolarmente sentita sul territorio.

Cerveteri luogo di confronto su temi locali, nazionali ed europei

Numerose sono state anche le iniziative culturali e politiche organizzate a Cerveteri su temi di interesse locale, nazionale ed europeo.

Grazie alla collaborazione con l’eurodeputata Carolina Morace, il territorio ha ospitato diversi convegni e momenti di confronto che hanno visto la partecipazione di consiglieri, deputati e senatori del Movimento 5 Stelle.

“Abbiamo cercato di portare a Cerveteri occasioni di confronto e approfondimento, mettendo in relazione il nostro territorio con il livello nazionale ed europeo. Crediamo che anche una realtà come la nostra debba essere parte del dibattito sui grandi temi che riguardano il futuro delle comunità”.

Di Maio: “Un percorso di cui essere orgogliosi”

“Guardandomi indietro – conclude Attilio Di Maio – posso ritenermi soddisfatto e orgoglioso di quanto abbiamo fatto e raggiunto. Ma soprattutto sono orgoglioso della crescita del nostro gruppo e delle tante persone che in questi anni hanno scelto di dedicare tempo ed energie alla nostra comunità”.

«Ringrazio chi ha partecipato alle nostre iniziative, chi ci ha segnalato un problema, chi ha raccolto una firma, chi ha partecipato a una manifestazione, chi ha collaborato con noi e tutti gli iscritti che hanno contribuito a questo percorso. Il risultato raggiunto non è il risultato di una sola persona: è il risultato di un gruppo».

Il Gruppo Territoriale guarda ora alle prossime elezioni comunali.

“Ci prepariamo a questo nuovo appuntamento con entusiasmo, umiltà e determinazione. Porteremo con noi l’esperienza maturata in questi anni e la volontà di continuare a lavorare per Cerveteri, con l’obiettivo di dare al Movimento 5 Stelle il posto che merita anche nella nostra città”.