Soddisfazione di Accardo (Lega): “Molto soddisfatti di questo ottimo esempio di buona politica, ringraziando l’Assessore Gnazi per l’ottimo dialogo instaurato”

Bosco di Valcanneto: passa la mozione per fermare il taglio delle piante –

Nicolò Accardo firma insieme al collega leghista Roberto Menasci e al consigliere Emanuele Vecchiotti (Forza Italia) una nota di aggiornamento su una mozione presentata per la tutela del Bosco di Valcanneto.

Accardo spiega che “a seguito della nostra mozione a tutela del Bosco di Valcanneto, per il quale ci siamo dati da fare da Gennaio 2026, interessando Lorenzo Di Paola (su instagram) per dare ampia copertura mediatica al problema che avrebbe creato l’applicazione del progetto del forestale attivato dalla giunta Gubetti, con il prezioso ausilio per la parte documentale di Alessandra Casino (su facebook), ringraziando la collaborazione e sottoscrizione del Consigliere Vecchiotti in quota Forza Italia, che prontamente si è messo a disposizione per mantenere alta l’attenzione sul Bosco di Valcanneto”.

Accardo poi parla del dibattito in consiglio comunale ottenendo la promessa dell’Assessore Gnazi di un miglioramento del progetto “evitando pertanto che si proceda con le indicazioni in esso riportate ovvero il taglio massivo previsto per i boschi cedui, chiarendo da parte nostra che se non avverrà, ripresenteremo la mozione”.

“In qualità di Coordinatore comunale del Carroccio etrusco – scrive Accardo -, nelle fasi di interruzione ho avuto modo di parlare con l’Assessore Gnazi, il quale ha dimostrato forte apprezzamento per il contenuto della mozione, ci ha riconosciuto la stessa volontà sua nel cercare di salvaguardare la sicurezza dei cittadini e del patrimonio boschivo e faunistico.

Abbiamo concordato pertanto, nelle prossime settimane di incontrarci assieme alle associazioni sorte per proteggere il Bosco di Valcanneto, per amalgamare le nostre indicazione alle loro e agli aggiornamenti dell’Assessore provenienti da Regione e Area Metropolitana.

Come Lega siamo molto soddisfatti di questo ottimo esempio di buona politica, ringraziando l’Assessore Gnazi per l’ottimo dialogo instaurato.

Insieme con il Consigliere Vecchiotti, Forza Italia, confermiamo la disponibilità ad ascoltare il territorio e a mantenere alta l’attenzione sul Bosco di Valcanneto, raccogliendo le istanze dei tanti cittadini che ne hanno a cuore la tutela e la salvaguardia”.