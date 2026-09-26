Protesta Torrimpietra, Califano (PD): “Vicina a presidio contro caro carburanti, dal Governo promesse disattese”

«Esprimo la mia piena vicinanza alla protesta spontanea di agricoltori e cittadini e al presidio che si terrà domani, 25 settembre, a Torrimpietra. Il caro carburanti è un’emergenza che grava sulle spalle degli italiani da troppi mesi, senza che sia mai stata messa in campo una vera riforma strutturale. Ogni promessa è stata disattesa: dal taglio drastico delle accise all’impiego dell’extra gettito per calmierare i prezzi».

«Come già accaduto per il bollo auto — prosegue la consigliera — assistiamo a piccoli interventi di facciata, veri e propri specchietti per le allodole, che hanno solo rinviato un problema oggi esploso tra le mani di famiglie e imprese. Dal Governo nazionale a quello regionale è mancato qualsiasi sostegno concreto alle categorie produttive. Per questo sostengo la mobilitazione contro chi ha tradito gli impegni presi, portando la nostra economia al collasso».

«Ci troviamo di fronte a un Esecutivo che si vanta del taglio di una tassa — conclude Califano — ma di contro aumenta il costo di oltre 600 prestazioni sanitarie, spinge la pressione fiscale alle stelle e incassa miliardi grazie all’Iva su benzina e beni di prima necessità, lasciando le bollette energetiche tra le più care d’Europa».

Lo dichiara in una nota la consigliera regionale del Pd Lazio e segretaria dell’Unione Comunale del Pd di Fiumicino, Michela Califano.