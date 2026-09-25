Domani, 26 settembre, la terza edizione del torneo Under 19 femminile organizzato dalla Sicania Volley. Quattro squadre in campo per ricordare lo storico direttore de “la Voce”. La figlia Sabrina: «Un pomeriggio in cui sport, amicizia e ricordo si intrecciano»

Volley e memoria, a Cerenova torna il Memorial Alberto Sava –

CERENOVA – Lo sport come luogo d’incontro, la pallavolo come linguaggio condiviso e il ricordo come filo capace di unire persone e generazioni. È con questo spirito che domani, sabato 26 settembre, torna a Cerenova il Memorial Alberto Sava, giunto alla sua terza edizione e organizzato dalla Sicania Volley Cerenova.

Un appuntamento che va ben oltre il risultato sportivo e che rinnova il ricordo di Alberto Sava, storico direttore del quotidiano “la Voce”, figura che ha lasciato un segno profondo nel territorio e nelle tante persone che hanno avuto modo di conoscerlo e di condividere con lui esperienze professionali e umane.

Il Memorial prenderà il via dalle ore 15 nell’impianto di via Satrico, a Cerenova, con l’accoglienza delle formazioni partecipanti. A contendersi il trofeo saranno quattro squadre del panorama giovanile femminile: Sicania Volley Cerenova, Libera Volley, Stella Mantus e Santa Marinella Volley 2000.

La prima semifinale è in programma alle 15.45 e vedrà affrontarsi Libera Volley e Stella Mantus. Subito dopo sarà la volta della padrona di casa Sicania Volley, impegnata contro il Santa Marinella Volley 2000. Le vincenti si sfideranno nella finale per il primo posto, mentre le altre due formazioni torneranno in campo per la finale valida per il terzo e quarto posto.

Tutti gli incontri saranno disputati al meglio dei tre set: per aggiudicarsi la partita sarà quindi necessario conquistare due parziali. Le gare si susseguiranno immediatamente dopo la conclusione della precedente, dando vita a un intenso pomeriggio interamente dedicato alla pallavolo giovanile.

Non solo volley: il momento dedicato al ricordo di Alberto

Il cuore della manifestazione, tuttavia, non sarà soltanto sul parquet. Al termine delle finali e delle premiazioni è infatti previsto un momento dedicato alla memoria di Alberto Sava, attraverso le parole di amici, ospiti e persone che hanno condiviso con lui una parte del proprio cammino.

Ricordi, testimonianze ed episodi personali contribuiranno così a trasformare il torneo in un momento collettivo di partecipazione, nel quale la competizione sportiva lascerà spazio anche all’affetto e alla memoria.

A sottolineare il significato dell’iniziativa è Sabrina Sava, figlia di Alberto e organizzatrice del Memorial in rappresentanza della Sicania Volley:

«La manifestazione, giunta ormai alla terza edizione, rappresenta molto più di una competizione giovanile. Attraverso la pallavolo, la Sicania Volley rinnova un appuntamento che negli anni è diventato un punto di riferimento per la comunità sportiva locale, capace di coniugare agonismo, valori educativi e partecipazione. Un po’ quello che faceva nella vita di tutti i giorni papà».

Un’eredità, dunque, che continua a vivere anche attraverso lo sport e attraverso un appuntamento che, anno dopo anno, mantiene vivo un legame.

«Sarà un pomeriggio nel quale il risultato del campo si intreccerà con il valore dei legami umani – conclude Sabrina Sava – nel segno di un messaggio che continua a caratterizzare l’iniziativa: lo sport può mettere insieme persone, esperienze e generazioni diverse, mentre l’amicizia e il ricordo hanno la forza di restare nel tempo».

Il III Memorial Alberto Sava sarà quindi una giornata di pallavolo, ma soprattutto un’occasione per ritrovarsi. Perché una partita termina con l’ultimo punto, mentre il ricordo di una persona capace di lasciare una traccia nella vita degli altri può continuare molto più a lungo.