Mari (FdI): “Un registro degli episodi di aggressione e l’allargamento della misura a tutela di tutti coloro che operano nel settore della sanità”

Aggressione ai sanitari: proposta di legge regionale approda in commissione –

Dopo le recenti vicende accadute a Campagnano, la politica regionale si muove con proposte ad hoc nel tentativo di arginare il fenomeno delle violenze rivolte ai sanitari che operano nel territorio della Regione Lazio.

Prende forma attraverso un intenso lavoro in commissione la proposta di legge di contrasto al fenomeno delle aggressioni al personale sanitario.

A fare il punto della situazione è la prima firmataria, il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Emanuela Mari. “Le audizioni nella commissione procedono a pieno ritmo e ci stanno consentendo di arricchire la nostra proposta. In particolare, la partecipazione alle audizioni dei dirigenti sanitari delle Asl del Lazio ha portato contributi preziosi alla discussione. La creazione di un registro degli episodi di aggressione e l’allargamento della misura a tutela di tutti coloro che operano nel settore della sanità rappresentano soltanto due delle idee che potranno avere spazio nella proposta”.

“Ringrazio pertanto il Presidente Cera e tutti i colleghi commissari: al di là del fervido interesse che la proposta di legge ha incontrato, ascoltare le categorie e gli addetti ai lavori ci permette di calibrare la proposta di legge nel modo migliore, facendo partecipare i diretti interessati al processo costruttivo della normativa, nel solco della predisposizione al dialogo e al confronto che fin dal nostro insediamento ha rappresentato la stella polare della nostra azione amministrativa”, conclude Mari.