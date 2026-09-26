Giornate Europee del Patrimonio: alla scoperta delle meraviglie romane di Castrum Novum

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2026, il Comune di Santa Marinella spalanca le porte del suo tesoro archeologico più prezioso: il sito di Castrum Novum. Il weekend del 26 e 27 settembre offrirà a cittadini, appassionati e turisti un’opportunità unica per immergersi nella storia e toccare con mano le più recenti scoperte riaffiorate dal terreno.

Il programma della manifestazione unisce la divulgazione sul campo all’approfondimento scientifico:

Sabato 26 Settembre (ore 16:00 – 18:00): Si parte nel pomeriggio con le visite guidate agli scavi , dove gli esperti condurranno i visitatori tra le strutture dell’antica colonia romana per illustrare la vita quotidiana, le architetture e l’evoluzione del sito.

Si parte nel pomeriggio con le , dove gli esperti condurranno i visitatori tra le strutture dell’antica colonia romana per illustrare la vita quotidiana, le architetture e l’evoluzione del sito. Sabato 26 Settembre (ore 18:00): A seguire, si terrà la conferenza di chiusura della campagna scavi 2026 . Un incontro aperto al pubblico per presentare i risultati delle ultime indagini archeologiche, i reperti rinvenuti e le prospettive di valorizzazione futura.

A seguire, si terrà la . Un incontro aperto al pubblico per presentare i risultati delle ultime indagini archeologiche, i reperti rinvenuti e le prospettive di valorizzazione futura. Domenica 27 Settembre (ore 10:30 – 16:30): La giornata di domenica sarà interamente dedicata alle visite guidate straordinarie. Per partecipare alle attività della domenica è obbligatoria la prenotazione contattando il numero 392 3025990.

Un’occasione imperdibile per celebrare l’eredità culturale del nostro territorio e vivere in prima persona l’emozione della ricerca archeologica.