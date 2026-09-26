 
Santa Marinella

Giornate Europee del Patrimonio: alla scoperta delle meraviglie romane di Castrum Novum

26 Settembre 2026





In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2026, il Comune di Santa Marinella spalanca le porte del suo tesoro archeologico più prezioso: il sito di Castrum Novum. Il weekend del 26 e 27 settembre offrirà a cittadini, appassionati e turisti un’opportunità unica per immergersi nella storia e toccare con mano le più recenti scoperte riaffiorate dal terreno.

Il programma della manifestazione unisce la divulgazione sul campo all’approfondimento scientifico:

  • Sabato 26 Settembre (ore 16:00 – 18:00): Si parte nel pomeriggio con le visite guidate agli scavi, dove gli esperti condurranno i visitatori tra le strutture dell’antica colonia romana per illustrare la vita quotidiana, le architetture e l’evoluzione del sito.
  • Sabato 26 Settembre (ore 18:00): A seguire, si terrà la conferenza di chiusura della campagna scavi 2026. Un incontro aperto al pubblico per presentare i risultati delle ultime indagini archeologiche, i reperti rinvenuti e le prospettive di valorizzazione futura.
  • Domenica 27 Settembre (ore 10:30 – 16:30): La giornata di domenica sarà interamente dedicata alle visite guidate straordinarie. Per partecipare alle attività della domenica è obbligatoria la prenotazione contattando il numero 392 3025990.

Un’occasione imperdibile per celebrare l’eredità culturale del nostro territorio e vivere in prima persona l’emozione della ricerca archeologica.