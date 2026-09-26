Incendio in via Doganale: maxi dispiegamento di forze per domare le fiamme tra sterpaglie e canneto

Un vasto incendio di sterpaglie e canneto sta interessando la zona di via Doganale, richiedendo l’intervento immediato e congiunto dei soccorsi su attivazione della Sala Operativa Regionale.

Sul posto è attualmente operativo il Gruppo Comunale di Protezione Civile, presente con tre equipaggi AIB (Antincendio Boschivo) e un’autobotte da 10.000 litri a supporto delle complesse operazioni di spegnimento e rifornimento idrico. Ad affiancare i volontari nelle fasi di contenimento e bonifica ci sono i Vigili del Fuoco, intervenuti con due equipaggi AIB dedicati.

Incendio in via Doganale: maxi dispiegamento di forze

Le squadre stanno lavorando in piena sinergia per circoscrivere il fronte del fuoco ed evitare che il rogo si propaghi ulteriormente, favorito dalla vegetazione secca e dal canneto. La situazione rimane monitorata minuto per minuto.

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