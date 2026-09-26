Incendio in via Doganale: maxi dispiegamento di forze per domare le fiamme tra sterpaglie e canneto

Un vasto incendio di sterpaglie e canneto sta interessando la zona di via Doganale, richiedendo l’intervento immediato e congiunto dei soccorsi su attivazione della Sala Operativa Regionale.
Sul posto è attualmente operativo il Gruppo Comunale di Protezione Civile, presente con tre equipaggi AIB (Antincendio Boschivo) e un’autobotte da 10.000 litri a supporto delle complesse operazioni di spegnimento e rifornimento idrico. Ad affiancare i volontari nelle fasi di contenimento e bonifica ci sono i Vigili del Fuoco, intervenuti con due equipaggi AIB dedicati.
Le squadre stanno lavorando in piena sinergia per circoscrivere il fronte del fuoco ed evitare che il rogo si propaghi ulteriormente, favorito dalla vegetazione secca e dal canneto. La situazione rimane monitorata minuto per minuto.
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