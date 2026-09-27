Squadra giovanissima, ma con esperienze importanti. Confermato coach Miliante Ribeiro: “Abbiamo la voglia di tornare al massimo livello regionale”

Mancano poche settimane all’inizio del campionato FIPAV di Serie D Femminile e la RIM Sport Cerveteri è pronta a scendere in campo. Il roster è competitivo, infatti, può vantare giocatrici che lo scorso anno hanno disputato la Serie C sempre in maglia verdeblù e che hanno scelto di rimanere per riportare in alto la società etrusca. Non solo, a loro si aggiunge il ritorno di Elisa Parpaglioni dopo la maternità e di Federica Brighenti, centrale di grande esperienza.

A completare la rosa il gruppo che 2 anni fa vinse il campionato Under 20 e che, ora, è pronto a indossare la maglia della prima squadra. In attesa dei calendari definitivi, la squadra è già a lavoro per preparare l’esordio.

Pallavolo, la RIM si prepara alla Serie D femminile: “Puntiamo in alto”

“È una bella rosa e secondo me possiamo fare bene” ha dichiarato coach Miliante Ribeiro, confermato dalla società. “Abbiamo deciso di ringiovanire ancora il roster e abbiamo tante ragazze del territorio. Abbiamo aggiunto qualche innesto e riunito il gruppo delle 2006 che ci ha dato belle soddisfazioni. È arrivato il momento di farle tornare in prima squadra, dopo l’esperienza in C di 2 anni fa in cui però avevano trovato poco spazio. Ho dato un’occhiata al girone, ma è difficile fare pronostici perché nella pallavolo i giocatori si muovono tanto. Per come la vedo io è una squadra che può puntare in alto, soprattutto per come sta andando la preseason. Si stanno impegnando tanto e c’è veramente la voglia di riportare la RIM al massimo livello regionale come abbiamo fatto diversi anni fa. Sono contento che la società abbia deciso di riconfermarmi e ritrovare questo gruppo in prima squadra è una soddisfazione perché seguo molte di loro da anni”.

“Dopo lo scorso anno, ci siamo ritrovati con 2 titoli di Serie D – ha aggiunto Ilenia Rinaldi, presidente della RIM Sport Cerveteri – ma le regole della Federazione ci impediscono di disputarle entrambe. Le ragazze che l’anno scorso hanno vinto la prima divisione, dopo una cavalcata incredibile, hanno accettato di fare spazio alle più giovani come ha ben spiegato Rodrigo. Il loro gruppo è rimasto unito e con grande umiltà ripartirà proprio dalla prima divisione. Per questo le ringrazio. Dopo svariate stagioni in C, affrontiamo di nuovo la serie D con un gruppo giovanissimo e sappiamo quali sono le potenzialità. Sarà sicuramente un campionato molto formativo. Abbiamo riconfermato il coach in panchina perché Rodrigo ha sempre fatto un ottimo lavoro sia in termini di classifica che di crescita delle ragazze. Lo scorso anno non è stato dei migliori per lui, ma la

fiducia mia e di Maura non è assolutamente cambiata”.