Ladispoli, il Baskin riaccende i motori: al via la nuova stagione nel segno dell’inclusione

LADISPOLI – Grandi sorrisi, abbracci e tanta voglia di rimettersi in gioco: il Palazzetto dello Sport di Ladispoli ha fatto da cornice al primo Open Day della nuova stagione della BKL (Baskin Ladispoli). Un appuntamento attesissimo che ha visto ritrovarsi in campo atleti storici e nuovi volti, pronti a condividere un percorso fatto di sport, integrazione e divertimento.

Il Baskin (basket inclusivo) si conferma una realtà fondamentale per il territorio, unendo ragazzi e persone con e senza disabilità provenienti da Ladispoli e Cerveteri in un’unica, grande squadra.

«Non è solo una squadra, è una famiglia», ha sottolineato il presidente Massimo Albano, rimarcando il profondo legame che unisce tutti i componenti dell’associazione.

Ladispoli, il Baskin riaccende i motori

All’evento non sono mancate le istituzioni locali, a testimonianza del forte valore sociale del progetto. Il sindaco di Ladispoli, Alessandro Grando, è intervenuto per portare il proprio saluto alla squadra: «Il Baskin è un bellissimo esempio di inclusione, amicizia e comunità. Siamo orgogliosi di sostenere una realtà che da quattro anni offre gratuitamente questa importante opportunità ai nostri ragazzi».

Sulla stessa linea il delegato allo Sport, Fabio Ciampa, che ha espresso profonda commozione nel vedere i giovani nuovamente sul parquet: «Vedere questi ragazzi tornare in campo è una grande emozione. Lo sport è questo: stare insieme, divertirsi e non lasciare indietro nessuno». A portare il proprio sostegno e augurio di buon lavoro per la stagione appena iniziata è stata anche l’assessore Daniela Marongiu.

La palla a spicchi torna così a rimbalzare a Ladispoli, portando con sé un messaggio chiaro: sul campo da gioco le diversità si trasformano in risorsa e le barriere lasciano il posto alla passione per lo sport.