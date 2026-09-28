Massiccia adesione per la giornata di sensibilizzazione e solidarietà organizzata dal Comitato Locale S. Severa / S. Marinella in collaborazione con la Consigliera comunale di Cerveteri Adele Prosperi

Grande partecipazione a Cerveteri per la giornata di raccolta sangue con Croce Rossa Italiana –

Grande partecipazione a Cerveteri per la giornata dedicata alla raccolta sangue, organizzata dalla Croce Rossa Italiana Comitato Locale S. Severa / S. Marinella, con la collaborazione della Consigliera comunale di Cerveteri Adele Prosperi. Sabato 26 settembre, in una singola mattinata, all’interno dell’autoemoteca allestita in Piazza Aldo Moro, raccolte tante sacche di sangue. Molti i donatori ma anche gli aspiranti donatori, che pur non essendosi prenotati, si sono avvicinati al personale presente chiedendo informazioni su come potervi partecipare in analoghe iniziative.

“Tra Cerveteri e il Comitato Locale di Croce Rossa Italiana c’è un rapporto orami consolidato di reciproca e importante collaborazione su molteplici attività legate al sociale e alla salute – ha dichiarato Adele Prosperi, Consigliera comunale di Cerveteri – dalle raccolte alimentari alle attività di prevenzione in piazza, sino a giornate di sensibilizzazione come questa, il Comitato di Croce Rossa, con la Presidente Rosanna Saba e tutti i Volontari, rappresentano un importante punto di riferimento per Cerveteri e per la cittadinanza tutta”.

“A tutti coloro che sono venuti in piazza per donare, facendo un gesto di straordinaria generosità verso il prossimo, il mio ringraziamento più sincero e di cuore – conclude la Consigliera Adele Prosperi – così come rivolgo un plauso a tutto il gruppo di Croce Rossa, sempre presente e disponibile, riferimento esemplare del volontariato nel territorio e per tutti coloro che hanno più bisogno”.