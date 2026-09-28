MAJANO (UD) – Un fine settimana da incorniciare per l’Atletica Cerveterana, che conquista un prestigioso doppio titolo di Vice Campioni d’Italia Allievi, sia al maschile che al femminile, al termine di una stagione agonistica intensa e ricca di soddisfazioni.

Nella finale nazionale per lo scudetto di categoria, andata in scena nello splendido impianto “Arturo Verza” di Majano (Udine), sono stati ben sette i giovani talenti verdazzurri convocati. I ragazzi hanno gareggiato indossando i colori delle società partner: la Studentesca Andrea Milardi di Rieti per la squadra maschile e l’Acsi Futura Atletica per quella femminile.

Atletica Cerveterana sul podio tricolore: doppio argento per Allievi e Allieve a Majano Atletica Cerveterana sul podio tricolore: doppio argento per Allievi e Allieve a Majano

Tra le prestazioni di maggior rilievo spicca l’eccezionale vittoria nella staffetta 4×400 maschile, dove Mattia De Santis, insieme ai compagni Ivan Muraro, Andrea Minnelli ed Edoardo Petriaggi, ha conquistato la medaglia d’oro fermando il cronometro sul tempo di 3:21.29. In campo femminile, ottima prova di Agnese Montini, che ha chiuso con un brillantissimo quinto posto nel lancio del martello scagliando l’attrezzo a 45.96 metri.

Fanno parte di questa straordinaria impresa tricolore anche Matteo Bafaro (4×100), Alessio Fantini (800m) e Gaia Di Ruscio (martello) per la Studentesca Andrea Milardi, insieme a Sara Tafi e Sveva Giovannetti, entrambe impegnate nei 2000 siepi per l’Acsi Futura Atletica.

Un risultato di grandissimo valore che premia il costante lavoro degli atleti, la dedizione dello staff tecnico e la validità del progetto sportivo dell’Atletica Cerveterana, ormai solida realtà nel panorama dell’atletica leggera giovanile nazionale.