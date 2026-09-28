Sabato 26 e domenica 27 settembre le opere di più di 40artisti hanno omaggiato mare e ambiente all’interno dei locali di Sala Ruspoli. Soddisfatta Luisana Leone “Lulù”: “Un movimento artistico che cresce giorno dopo giorno, un onore poter proporre arte e cultura con un gruppo di persone così bello”

Successo per “FlowArt” a Cerveteri: un mare di emozioni, colori e sentimenti per la Mostra organizzata da Luisana Leone –

“Un omaggio alla natura, a ciò che ci circonda, al mare. Una presa di consapevolezza ulteriore per ricordarci che non si torna indietro: il nostro pianeta sta soffrendo e non ha una vita infinita. Dobbiamo preservarlo e tutelarlo: con ‘FlowArt’ abbiamo voluto lanciare proprio questo messaggio. Lo abbiamo fatto mettendo a disposizione ciò che più amiamo, l’arte sotto le più svariate forme come la pittura, la fotografia, la scultura e la musica. Una due giorni di mostra durante i quali abbiamo avuto anche l’onore di avere come ospite e testimonial Marco Tarascio, in arte MobyDick, uno degli street artist di riferimento del pop surrealismo italiano ed internazionale, da sempre pioniere della tutela dell’ambiente, che ci ha omaggiati della sua presenza e di un live painting. Una corale artistica che ho avuto il privilegio di coordinare e guidare, che spero abbia emozionato il pubblico tanto quanto ha emozionato tutti noi che ci abbiamo lavorato”.

A dichiararlo è Luisana Leone “Lulù”, al termine della mostra “FlowArt – Raccontiamo il mare per proteggere il futuro”, tenutasi sabato 26 e domenica 27 settembre all’interno dei locali di Sala Ruspoli a Cerveteri. Presente all’inaugurazione, anche il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti, che ha voluto esprimere parole di sincero apprezzamento verso l’iniziativa, rimarcando quanto sia importante mantenere sempre alta l’attenzione sull’ambiente e sulla tutela e salvaguardia del territorio.

“Con FlowArt prosegue il percorso artistico e culturale che sto conducendo a Cerveteri e ogni volta, ricevere il sostegno e la partecipazione di un numero così alto di artisti, anche questa volta eravamo più di 40, testimonia quanto la strada intrapresa sia quella giusta – prosegue Lulù – l’obiettivo è quello di dare vita ad un movimento continuo, un intercambiarsi di argomenti, tematiche, opere e storie cercando sempre di coinvolgere tutti, facendo sentire tutti, ognuno a modo loro, protagonisti dell’arte. Già siamo a lavoro per i prossimi eventi: in calendario, segnatevi il mese di febbraio quando per il terzo anno consecutivo tornerà ‘LoveArt’, un format dedicato all’amore ideato e pensato proprio per San Valentino. Colgo l’occasione per ringraziare tutti, davvero tutti, per esserci stati, per aver dato fiducia a “FlowArt”: tutti gli artisti che si sono messi in gioco e che hanno scelto di continuare a far parte di questa grande famiglia”.

“Un ulteriore ringraziamento ci tengo a rivolgerlo a chi con la propria musica ha allietato i nostri pomeriggi artistici – aggiunge Luisana Leone – ed in particolar modo Luca Mefalopulos, protagonista voce e chitarra il giorno dell’inaugurazione e il giovanissimo, appena 18enne, Antonio Costantino, sassofonista del nostro territorio che anche in questa circostanza con grande generosità si è messo a disposizione per rendere ancor più magico questo finesettimana di arte, amicizia, sentimento e condivisione”.