Bilancio positivo per la prima edizione della manifestazione. Fabio Bonfili: «Questo è solo l’inizio». L’auspicio è ora quello di valorizzare la piazza con nuovi interventi e renderla sempre più un luogo di aggregazione per Cerenova

Cerenova On The Wave Festival, Piazza Morbidelli si riempie di famiglie: «Il sorriso dei bambini è la nostra vittoria» –

CERVETERI – Bambini che giocano, famiglie riunite, musica, spettacoli e una piazza trasformata per due giorni in un luogo di incontro e socialità. Si chiude con un bilancio positivo la prima edizione del Cerenova On The Wave Festival, che ha animato Piazza Morbidelli coinvolgendo residenti, artisti e realtà del territorio.

A tracciare il bilancio della manifestazione è Fabio Bonfili che al termine delle due giornate ha voluto mettere al centro soprattutto un’immagine: quella dei bambini e delle famiglie che hanno riempito la piazza.

«Piazza Morbidelli è stata la vera protagonista di queste due giornate fantastiche. Vederla piena di bambini, famiglie, sorrisi e persone che si divertivano insieme è stata un’emozione difficile da spiegare», racconta Bonfili.

Una manifestazione alla sua prima esperienza e, proprio per questo, vissuta dagli organizzatori anche come un punto di partenza. «Sicuramente ci sono state delle imperfezioni – ammette Bonfili – ma per noi è stato un importante punto di partenza».

L’obiettivo, infatti, andava oltre il singolo evento: riportare al centro della vita della frazione uno spazio pubblico che, come sottolineato dagli organizzatori, molti cittadini avevano raccontato di conoscere poco. Per due giorni Piazza Morbidelli ha cambiato volto grazie a giochi, musica, animazione e momenti pensati soprattutto per le famiglie.

Ricco il programma musicale. Sul palco si sono esibite le band locali Filthy Flowers e Pinkerton, mentre Federica Pettinari e Nà cabtina pè Cantà hanno contribuito all’intrattenimento del pubblico. Spazio anche a Marco Idol, con il suo tributo ad Achille Lauro.

Grande attenzione è stata dedicata ai più piccoli. Grazie al Regno Incantato di Cerveteri sono stati messi gratuitamente a disposizione due gonfiabili, mentre l’animazione ha visto protagoniste sabato le Principesse e domenica le Huntrix, tra giochi e momenti di divertimento.

Dal successo dell’iniziativa nasce anche l’auspicio di vedere Piazza Morbidelli sempre più valorizzata e frequentata durante tutto l’anno.

«Speriamo che possa continuare ad essere vissuta e che il Comune possa intervenire per valorizzarla. Servirebbero più lampioni, più panchine e una sistemazione della pavimentazione, così da rendere questa piazza ancora più bella, sicura e accogliente per tutti», afferma Bonfili.

L’intenzione è quindi quella di proseguire sulla strada intrapresa, immaginando nuove iniziative capaci di creare occasioni di incontro a Cerenova e nelle altre frazioni del territorio.

«Abbiamo tante idee in testa e tanta voglia di fare ancora», sottolinea Bonfili. Per sostenere i prossimi progetti è stata inoltre avviata una raccolta fondi su GoFundMe, attraverso la quale chi lo desidera potrà contribuire alla realizzazione di future iniziative.

Numerosi i ringraziamenti al termine della manifestazione. Un pensiero particolare è stato rivolto a Gianluca Paolacci e Lamberto Ramazzotti, per il sostegno e i consigli forniti nell’organizzazione della festa, e al Rione Garbatella, che ha messo a disposizione panche e tavoli.

Il ringraziamento conclusivo è andato agli artisti, ai collaboratori e soprattutto ai cittadini che hanno scelto di partecipare.

La prima edizione del Cerenova On The Wave Festival lascia così in eredità soprattutto l’immagine di una Piazza Morbidelli vissuta e partecipata. E l’obiettivo per il futuro è proprio quello di non disperdere quanto costruito in questi due giorni.

«Speriamo che Piazza Morbidelli torni ad essere sempre più una piazza viva, piena di bambini, famiglie, musica, giochi e sorrisi. Questo, per noi, è solo l’inizio».