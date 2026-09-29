Ladispoli guarda al futuro dell’ambiente: giovedì 1° ottobre la presentazione del nuovo servizio rifiuti

Un passaggio fondamentale per la sostenibilità urbana e il miglioramento della qualità della vita a Ladispoli. L’Amministrazione Comunale invita tutta la cittadinanza, le associazioni e le attività commerciali locali a partecipare all’incontro pubblico dedicato al nuovo servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, previsto per giovedì 1° ottobre alle ore 17:00 presso l’Aula Consiliare.

L’assemblea vedrà la partecipazione del sindaco Alessandro Grando e dell’assessore Marco Pierini, che illustreranno nel dettaglio il piano strategico pensato per rendere la città più pulita e rispettosa dell’ambiente. Tra i punti centrali dell’incontro figurano l’incremento della percentuale e della qualità della raccolta differenziata, l’ottimizzazione dell’efficienza dei servizi e l’introduzione di importanti novità operative per il territorio.

Durante l’incontro verranno svelati i nuovi calendari di raccolta, le modalità di conferimento e i servizi specifici progettati su misura per le esigenze sia delle utenze domestiche che di quelle non domestiche.

L’evento si prefigge di essere un importante momento di dialogo e partecipazione attiva: al termine della presentazione, i cittadini avranno la possibilità di rivolgere domande, chiarire dubbi operativi e proporre suggerimenti direttamente ai rappresentanti dell’Amministrazione.

Tutta la comunità è invitata a partecipare numerosa per scoprire da vicino le novità che trasformeranno la gestione ambientale della città.

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