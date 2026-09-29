Ricomincia il “Piano Asfalti 2026”: lavori in corso in via Todi e via Sterpeto a Cerenova

L’Assessore alle Opere Pubbliche Matteo Luchetti: “Dopo la pausa estiva si riprende con il completamento dei lavori”

Dopo la pausa estiva riprendono i cantieri del “Piano Asfalti 2026”: iniziati i lavori di rifacimento completo del manto stradale riguarderanno nuove strade di Cerenova, Cerveteri Capoluogo ed un lungo tratto di via di San Paolo.

Oggi, martedì 29 settembre, si sta procedendo con il completamento di via Todi e la fresatura di via Sterpeto: si proseguirà poi con via Suessola, via Vadimone e via Perusia a Cerenova, mentre a Cerveteri capoluogo i lavori riguarderanno via Montegrappa, il primo tratto di via Diaz, via Friuli e Via Renato Morelli. Infine, cantieri su un lungo tratto di via di San Paolo dall’intersezione con via del Boietto al bivio con via del Ferraccio.

“Lavori inclusi all’interno di un appalto dal valore di 950mila euro, che si aggiungono ai 950mila euro già investiti lo scorso anno per un altro importante lotto di strade del nostro territorio – ha dichiarato Matteo Luchetti, Assessore alle Opere Pubbliche del Comune di Cerveteri – un investimento importante fortemente voluto da questa Amministrazione”.

“Quello degli asfalti è un impegno che portiamo avanti con continuità – aggiunge l’Assessore Luchetti – dal 2021, ogni anno è stato programmato e realizzato un Piano Asfalti, con l’obiettivo di intervenire progressivamente sulle strade più ammalorate del territorio e dare risposte concrete alle esigenze di cittadini e automobilisti. È un lavoro che prosegue anno dopo anno, attraverso una programmazione che ci permette di destinare nuove risorse alla manutenzione della rete viaria e di ampliare progressivamente il numero delle strade interessate dagli interventi. Ringrazio con l’occasione il Geometra Federico Feriozzi, che svolge sempre un lavoro fondamentale, e tutto il personale dell’Ufficio Opere Pubbliche, che lavorano con costanza affinché l’elenco delle strade oggetto di interventi sia sempre in continuo aggiornamento”.