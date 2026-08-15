Cerveteri, vasto incendio in via di Casetta Mattei: in azione Protezione Civile e Vigili del Fuoco

CERVETERI – Un vasto incendio di sterpaglie e vegetazione boschiva è divampato nella tarda mattinata di oggi, 15 agosto, in via di Casetta Mattei, a Cerveteri.

L’intervento è scattato intorno alle 11:30, su attivazione della Sala Operativa Regionale. Sul posto sono impegnati due equipaggi AIB (Antincendio Boschivo) e un’autobotte da 10.000 litri, a supporto delle operazioni di spegnimento.

Presenti nell’area interessata dalle fiamme anche i Vigili del Fuoco e i Carabinieri.

Le squadre stanno lavorando per contenere l’incendio e mettere in sicurezza la zona, con particolare attenzione alla vegetazione interessata dal rogo.

Le operazioni di spegnimento sono in corso.