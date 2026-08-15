Cerveteri, sede della Polizia Locale: il PD chiede di accelerare: «La soluzione c’è, ora bisogna decidere e agire»

CERVETERI – Il Partito Democratico di Cerveteri interviene sulla situazione della sede del Comando della Polizia Locale e sulle condizioni di lavoro degli agenti, chiedendo che si proceda verso una soluzione definitiva attraverso l’approvazione del Piano Triennale.

«La tutela dei lavoratori e la garanzia di condizioni di lavoro dignitose e sicure non sono per noi uno slogan da campagna elettorale. Sono una responsabilità politica», afferma il PD, sottolineando come la questione assuma ancora maggiore importanza quando riguarda «gli agenti della Polizia Locale, che ogni giorno garantiscono un servizio essenziale alla nostra città».

Secondo il Partito Democratico, le criticità della sede del Comando sono note da tempo. «Fin dall’inizio del mandato abbiamo lavorato per trovare una soluzione alle condizioni ormai inadeguate della sede del Comando. Una situazione nota da tempo: spazi insufficienti, criticità sul piano della sicurezza e ambienti non più adeguati alle esigenze di chi vi lavora quotidianamente».

Il PD rivendica anche il lavoro svolto dall’assessore alla Polizia Locale nel corso degli ultimi anni: «Si è impegnato in prima persona, mettendoci la faccia e lavorando nelle diverse sedi per arrivare a una soluzione concreta. Non si è trattato, quindi, di scoprire oggi un problema nuovo, ma di affrontare una questione che da troppo tempo attende una risposta definitiva».

Per i dem cerveterani si sarebbe ora arrivati a un passaggio decisivo. «Una soluzione condivisa c’è. Una sede idonea è stata individuata. Le risorse necessarie ci sono».

Nel comunicato viene ricordata anche la gestione delle difficoltà affrontate durante il periodo estivo, quando sarebbero state adottate soluzioni temporanee per assicurare il regolare svolgimento del servizio.

«Durante l’estate abbiamo affrontato emergenze, trovato soluzioni temporanee e accettato compromessi che avevano un’unica ragione: garantire la continuità del servizio ed evitare che una situazione già difficile degenerasse ulteriormente. Lo abbiamo fatto sapendo, però, che non poteva essere quella la soluzione definitiva».

Da qui l’appello a procedere con una scelta politica e amministrativa: «Ora l’emergenza estiva è alle spalle e non possiamo più continuare a rincorrere il problema. È arrivato il momento di assumersi la responsabilità di una scelta».

Il PD pone quindi direttamente la questione dell’approvazione del Piano Triennale: «Vogliamo approvare questo Piano Triennale e dare finalmente una sede adeguata alla Polizia Locale? E, soprattutto, siamo in grado di trasformare questa decisione in fatti concreti? Per quanto ci riguarda, la risposta è sì».

«Ci sono le condizioni, ci sono le risorse e c’è una soluzione concretamente percorribile. Quello che serve adesso è la volontà politica e amministrativa di portarla fino in fondo», prosegue il comunicato.

Infine, l’appello a non attendere nuove situazioni di difficoltà o tensione prima di intervenire: «L’alternativa non può essere aspettare l’ennesimo stato di agitazione, la prossima emergenza o un nuovo momento di tensione per fare ciò che sappiamo già di dover fare».

La conclusione del PD è netta: «I lavoratori aspettano. La soluzione c’è. Le risorse ci sono. Adesso bisogna decidere e agire».