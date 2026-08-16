Ladispoli, borse di studio 2025/2026: approvate le graduatorie, 207 euro a studente

LADISPOLI – La Regione Lazio ha approvato la graduatoria dei beneficiari delle borse di studio relative all’anno scolastico 2025/2026.

A darne comunicazione è l’Amministrazione comunale di Ladispoli. Per ciascuno studente risultato beneficiario e inserito nella graduatoria è stata assegnata una borsa di studio del valore di 207,12 euro.

Le famiglie e gli studenti interessati possono consultare tutti i dettagli relativi alle graduatorie e alle modalità previste direttamente sul sito istituzionale del Comune di Ladispoli.

Consulta le graduatorie sul sito del Comune di Ladispoli