Ladispoli, “Talenti in Scena”: alla Grottaccia il live degli In The Mood tra soul, blues e rhythm & blues

LADISPOLI – Una serata dedicata alle radici della black music, tra grandi classici internazionali e contaminazioni con il cantautorato italiano. Questa sera, domenica 16 agosto alle ore 21:30, la rassegna “Talenti in Scena” torna alla Grottaccia di Ladispoli con il concerto live degli In The Mood.

La band, attiva sul territorio dal 2017, si presenterà in formazione trio con Yasmin Kalach alla voce, Francesco Pastore al pianoforte e alla chitarra e Paolo Diana alla batteria.

Il concerto proporrà un viaggio attraverso soul, rhythm & blues e blues, ripercorrendo alcuni dei brani e degli artisti che hanno segnato la storia della musica internazionale. In scaletta le atmosfere di James Brown, Ray Charles e Aretha Franklin, fino alle sonorità più contemporanee di Amy Winehouse e Alicia Keys.

Non mancherà uno spazio dedicato alla musica italiana e agli artisti che hanno reinterpretato le influenze della black music secondo una sensibilità mediterranea. Il repertorio toccherà così anche le sonorità di Pino Daniele, Zucchero e Paolo Conte, creando un ponte musicale tra la tradizione americana e quella italiana.

Durante la serata saranno proposti grandi classici come Georgia On My Mind, Hit The Road Jack, A Natural Woman e Ain’t No Sunshine, insieme a reinterpretazioni italiane e arrangiamenti originali costruiti sul dialogo tra i tre musicisti.

Un live che alternerà momenti più intimi e raffinati a passaggi energici e coinvolgenti, nel segno del soul e del blues.

L’appuntamento è alla Grottaccia alle ore 21:30. L’ingresso è gratuito.