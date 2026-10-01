Raccolta gratuita delle olive, martedì al Granarone l’assegnazione delle piante comunali

“Si svolgerà martedì 6 ottobre alle ore 14:30 all’interno dell’Aula Consiliare del Granarone la procedura di assegnazione degli alberi di olivo previsti dall’avviso pubblico, indetto dal Comune di Cerveteri, per la raccolta gratuita di olive dalle piante di proprietà comunale. Si ricorda che l’assegnazione verrà eseguita solamente dall’intestatario della domanda e non saranno consentite deleghe. Gli alberi di olivo individuati per la raccolta delle olive sono quelli adiacenti il Palazzo del Granarone, nella zona del parcheggio davanti il Cimitero Vecchio, all’interno del Parco della Legnara, Lungo la Via Settevene Palo davanti le Scuole Elementari e in Via Fontana Morella, angolo Via Martiri delle Foibe”.

A dichiararlo è il Vicesindaco e Assessore alle Politiche Agricole del Comune di Cerveteri Riccardo Ferri.