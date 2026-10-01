“Progetto Ossigeno” per il Parco di via dei Tirreni a Cerenova: il Comune aderisce all’iniziativa della Regione Lazio

Ieri l’approvazione della delibera di Giunta e l’invio del progetto in Regione Lazio

Il Comune di Cerveteri aderisce al “Progetto Ossigeno”: ieri mattina la delibera di Giunta comunale, che darà il via all’iter per l’ottenimento da parte della Regione Lazio di un finanziamento per la realizzazione di un progetto di microforestazione eco-pedagogico all’interno dell’area verde di Viale dei Tirreni a Cerenova.

Nel dettaglio, l’intervento prevederà la messa a dimora di 300 piantine autoctone, fornite direttamente dalla Regione Lazio, la realizzazione di un impianto di irrigazione a goccia, che al termine del progetto verrà poi gestito in house dal Comune di Cerveteri, di una recinzione e di pannelli e arredi didattici per lo svolgimento di attività all’aperto che coinvolgeranno gli alunni del confinante plesso dell’Istituto Comprensivo Marina di Cerveteri. Il progetto vedrà la partecipazione e il co-finanziamento da parte della Emersum Società Benefit, prestigiosa realtà nel campo della promozione e tutela dell’ambiente e con la quale più volte, negli scorsi anni, il Comune di Cerveteri ha avuto occasione di collaborare fattivamente.

“Un progetto che punta a valorizzare il territorio e uno spazio pubblico della nostra città come il Parco di via dei Tirreni – ha dichiarato Alessandro Gnazi, Assessore all’Ambiente del Comune di Cerveteri – ma l’aspetto più importante di questa iniziativa non è soltanto la messa a dimora di nuove piante, ma è la parte didattica: un piano da inserire nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa degli Istituti Scolastici, prevedendo inoltre il coinvolgimento attivo della cittadinanza, proprio per sensibilizzare e avvicinare più persone possibili alla natura e al rispetto del territorio”.

Commenta l’approvazione della delibera e la successiva presentazione del progetto anche Elena Gubetti, Sindaco di Cerveteri: “Un’iniziativa importante alla quale come Amministrazione, come sempre, abbiamo aderito. Ritengo fondamentale fare educazione ambientale nelle scuole, coinvolgendo i ragazzi in modo concreto e sensibilizzandoli fin da piccoli sui corretti comportamenti da tenere, per lasciare un’impronta ambientale sostenibile e costruire insieme una vera cultura del rispetto per il nostro territorio. Ringrazio con l’occasione la Società Emersum per averci proposto l’iniziativa e per la fattiva collaborazione, il personale dell’Ufficio Ambiente e Serena Bolognesi della mia Segreteria per il lavoro svolto in davvero pochissimo tempo”.