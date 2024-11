Quinta edizione a cura della associazione culturale inArte di Cerveteri

Visioni Parallele: sessanta artisti promuovono l’arte del territorio –

Sembra una frase spot, ma in realtà è il frutto di una costruzione lenta di un gruppo eterogeneo di Artisti di diversa esperienza che hanno accettato di aderire al progetto dell’associazione culturale inArte di Cerveteri che in questi anni si è messa a disposizione per creare un nucleo di persone che attraverso le loro esposizioni ed i loro progetti artistici hanno coinvolto la comunità in un processo di evoluzione e rinascita culturale del nostro territorio.

Visioni Parallele giunta alla quinta edizione, è come ogni anno l’atto conclusivo di inArte, dove tutti le anime che compongono questo movimento, possano esprimersi liberamente in un’unica mostra collettiva.

È stato un anno in cui sono state organizzate mostre e partecipazioni a tutti i livelli: dalle esposizioni in Biblioteca Nilde Iotti di Cerveteri, alla scalinata interna del Palazzo del Granarone, alle Sale Ruspoli e non di meno la partecipazione per le strade del Centro Storico di Cerveteri per la festa Patronale di San Michele Arcangelo organizzata da i Rioni di Cerveteri

Tutte le mostre hanno avuto il Patrocinio del Comune di Cerveteri Assessorato alla Cultura e sono state tutte ad ingresso libero.

Cosicché dipinti, istallazioni, sculture, foto artistiche, rappresentazioni teatrali, musiche live, poesia e creatività sono state una cornice essenziale per accompagnarci in un viaggio creativo fatto di emozioni e colori.

Visioni Parallele ospiterà il 30 Novembre e il 1 Dicembre nelle Sale del Palazzo dei Principi Sforza Ruspoli a Cerveteri sessanta artisti in una esposizione di opere che gli stessi artisti dedicano al proprio territorio con rispetto e amore.

A tutti saranno dati degli attestati di riconoscimento da parte del Presidente della Associazione insieme allo sponsor ufficiale il settimanale “l’ortica del Venerdì e L’ortica Web” e da parte dell’assessorato alla Cultura e vice-sindaca Federica Battafarano.

Saranno date quest’anno delle menzioni speciali a tre componenti del gruppo artistico x il loro particolare contributo in questo 2024 e infine saranno consegnate due targhe speciali “artista del territorio” a Giuliano Gentile e Attilio Tognacci, due eccellenze che da anni producono arte di altissimo livello.

Sarà il momento in cui verrà lanciato il progetto “inArte giovani” che rivolgerà la sua attenzione ai giovani talenti mettendo a loro disposizione tutti gli strumenti necessari per iniziare una carriera artistica con la stessa cura che si dà ad un professionista.

L’inaugurazione della mostra è per sabato sera alle 17 e si concluderà domenica 1° dicembre.

L’ingresso è libero e tutti gli artisti avranno il piacere di accogliere i visitatori con gioia e attenzione.

Fabio Uzzo