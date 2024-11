Finora sono state riscontrate varie irregolarità: i mastelli non conformi saranno rimossi

Cerveteri, in corso controlli sulla conformità dei mastelli dei rifiuti –

Proseguono le operazioni di verifica e controllo sui mastelli a Cerveteri per la raccolta differenziata da parte della Rieco e in accordo con l’Ufficio Ambiente del Comune.

Il personale di Rieco Spa sta proseguendo con questa attività al fine di accertare la conformità dei mastelli in circolazione.

Attualmente le irregolarità riscontrate sono mastelli non associati alla propria utenza, non aggiornati a seguito di compravendite immobiliari, non taggati o appartenenti a utenze cessate.

I mastelli non conformi saranno rimossi, e agli utenti interessati sarà lasciato un avviso con le indicazioni su come procedere.