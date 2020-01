Virus cinese, controlli a Fiumicino per i 200 passeggeri arrivati da Wuhan

Condividi Pin 0 Condivisioni

Virus cinese, controlli a Fiumicino

Sono arrivati a Fiumicino, intorno alle 5, i primi passeggeri provenienti da Wuhan epicentro del coronavirus. Sono transitati in un “canale sanitario” dedicato, distante dalle aree dedicate agli altri passeggeri.

Ai 202 passeggeri sono state applicate le procedure così come disposte dalle autorità dopo la diffusione del contagio: sono stati utilizzati scanner termici per poi essere sottoposti ad ulteriori controlli previsti dal Ministero della Sanità. Non sembrerebbero esserci casi sospetti.