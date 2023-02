Vigilanza privata negli aeroporti della capitale, al via le candidature per lavorare come guardia giurata senza arma

Vigilanza privata negli aeroporti: assunzioni a Ciampino e Fiumicino – L’istituto di vigilanza ICTS rende noto di essere alla ricerca di guardie giurate senza armi per gli aeroporti di Fiumicino e Ciampino. Chi passerà la selezione, verrà assunto con un inquadramento come Guardia Particolare Giurata al VI livello del CCNL della Vigilanza. Un impegno lavorativo di cinque giorni a settimana su turni, part time a 6 ore.

Per quanto riguarda l’aeroporto Leonardo Da Vinci, il contratto iniziale sarà di sei mesi, dodici mesi per chi verrà assunto a Ciampino. Le selezioni avverranno in due fasi, tramite contatto telefonico e colloquio. A questi step, seguirà poi un periodo di inquadramento e di spiegazione delle mansioni.

I prerequisiti richiesti sono la Cittadinanza Italiana, la residenza a Roma ed è fortemente consigliato il diploma di scuola superiore. Non è obbligatorio il porto d’armi.

Per le candidature ai ruoli di Vigilianza non armata a Fiumicino e Ciampino, sarà possibile inviare il proprio Curriculum Vitae et studiorum, in formato pdf, all’indirizzo mail [email protected]