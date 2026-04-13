Prima tappa per 15 scuole con Roma Capitale e Città metropolitana: cerimonia e omaggio ai caduti della Prima guerra mondiale

Viaggio della memoria, studenti di Roma e provincia in visita al Sacrario di Redipuglia –

Città metropolitana di Roma Capitale – Ha preso il via il viaggio del ricordo che coinvolge 15 scuole di Roma e provincia, incluso il Centro di formazione professionale di Civitavecchia, promosso da Roma Capitale insieme alla Città metropolitana.

La prima tappa si è svolta presso il Sacrario di Redipuglia, uno dei luoghi simbolo della memoria nazionale legata alla Prima guerra mondiale. Gli studenti sono stati accolti dalla sindaca Cristiana Pisano e dal direttore del Sacrario, il tenente colonnello Massimiliano Fioretti.

Il sito di Redipuglia rappresenta uno dei più grandi cimiteri monumentali d’Europa e tra i maggiori al mondo: qui riposano oltre 100 mila soldati, di cui circa 70 mila ignoti, caduti sul fronte carsico durante il primo conflitto mondiale. Il vicino Colle Sant’Elia fu il primo luogo di sepoltura dei caduti, accogliendo inizialmente circa 30 mila soldati.

Nel corso della visita istituzionale, il consigliere metropolitano Daniele Parrucci e la presidente della Commissione Scuola di Roma Capitale, Carla Fermariello, hanno deposto una corona di alloro presso il monumento dedicato al Duca d’Aosta, rendendo omaggio ai caduti.

Alla cerimonia erano presenti anche rappresentanti istituzionali della Città metropolitana, tra cui il capo di gabinetto Francesco Nazzaro, Emiliano Minnucci e Luca Galloni, a testimonianza dell’importanza dell’iniziativa.

Un percorso educativo e simbolico che punta a trasmettere alle nuove generazioni il valore della memoria storica e del sacrificio, attraverso la visita diretta ai luoghi che hanno segnato la storia del Paese.