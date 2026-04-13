Un grave episodio di inciviltà ambientale ha colpito nei giorni scorsi un’area protetta di Ladispoli, dove un’intera popolazione di orchidee spontanee è stata distrutta per fare spazio a un parcheggio provvisorio. L’intervento, avvenuto nel pieno della fioritura, ha causato un danno definito “irreparabile” da associazioni e ambientalisti. A denunciarlo è Bioma.

“Nonostante le segnalazioni tempestive, sia telefoniche che ufficiali – tra cui la comunicazione protocollata al Comune di Ladispoli (n. 0020504/2026) – ignoti hanno proceduto allo sfalcio della flora spontanea, eliminando specie tutelate anche dalla Convenzione CITES sul commercio internazionale delle specie minacciate di estinzione”.

Bioma: “Distrutte orchidee protette a Ladispoli, atto di vandalismo ambientale”

“Le orchidee selvatiche, considerate importanti bioindicatori della qualità ambientale, non sono state le uniche a subire le conseguenze dell’intervento. L’azione ha infatti compromesso anche altri habitat naturali, colpendo specie vegetali e disturbando un delicato equilibrio ecologico proprio durante il periodo di nidificazione dell’avifauna protetta”.

Dura la condanna da parte dell’Associazione Bioma, che parla di “un atto di vandalismo ambientale senza precedenti”. Secondo i rappresentanti dell’associazione, non solo sono state distrutte specie rare e protette, ma è stato anche ignorato il valore ecologico e paesaggistico di un’area inserita in una rete di tutela di rilevanza europea.

L’associazione chiede ora un intervento immediato da parte delle autorità competenti per fare chiarezza sull’accaduto. In particolare, sollecita l’identificazione e il perseguimento dei responsabili, il ripristino – per quanto possibile – dell’habitat danneggiato e una revisione delle politiche di gestione del territorio, affinché episodi simili non si ripetano in futuro.