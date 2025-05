A breve l’Enac potrebbe concedere l’ingresso in cabina degli animali domestici con trasportino, anche di taglia media

Viaggiare in aereo: nuove regole per cani e gatti in volo –

Il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ha anticipato una grande novità in fase di approvazione da parte dell’Enac, l’Ente nazionale per l’aviazione civile: il trasporto degli animali domestici in cabina.

È una novità che farà piacere alle tante persone che devono trasportare in aereo il proprio animale da compagnia e che potrebbero non dover più farlo viaggiare da solo nella stiva come un bagaglio.

Da uno stralcio diffuso si legge che “è consentito il trasporto in cabina di animali domestici, alloggiati all’interno di un apposito trasportino da collocarsi anche al di sopra dei sedili, purché adeguatamente assicurato tramite le cinture di sicurezza o altri sistemi di ancoraggio”.

Il peso dell’animale e del trasportino potrà superare i limiti attualmente previsto, ma non eccedere il peso di un passeggero medio. Questo permetterà anche a cani di taglia media di usufruire della possibilità di restare al fianco dei propri padroni.

Attualmente ogni compagnia si regola in maniera diversa: Ita, ad esempio, ha portato il peso a complessivi 10 chili per il trasporto in cabina, ma molte compagnie, soprattutto quelle a basso costo, consento il trasporto in cabina solo ai cani guida.

Viaggiare con il proprio animale è ormai una necessità per molti: sono stati stimati ben 65 milioni di animali domestici nel 2023.