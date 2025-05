3000 anni di storia di Ladispoli, raccontanti da Marco Mellace in un’opera digitale completa

Il video è disponibile sul canale YouTube “Flipped Prof”: “Dedico questo lavoro a Nardino D’Alessio, recentemente scomparso”

Con il titolo “Ladispoli, terra di antichi, eco del futuro”, un’opera digitare attraverso la quale poter effettuare un viaggio nel tempo lungo la storia del territorio.

È l’ultimo lavoro multimediale realizzato da Marco Mellace, conosciuto in tutto il mondo con il soprannome di “Flipped Prof”, per il suo modo di intendere la didattica attraverso le più moderne tecnologie informatiche.

Nella vita insegnante di sostegno presso l’Iss Luca Paciolo di Bracciano, l’ultimo impegno da lui portato a compimento è il risultato della sua esperienza maturata sul campo, collaborando da ultimo alla realizzazione del libro “Ladispoli – Un lungo viaggio nel tempo – Volume 3 – Tremila anni tra storia e immagini” – Edizioni CISU, pubblicato nel 2023.

Il prodotto finito, infatti, mette insieme le ricostruzioni 3D inserite nel volume, come Alsium etrusca e romana, i Tumuli etruschi della necropoli di Monteroni, la Villa imperiale romana di Marina di San Nicola, il sepolcro di Lucio Verginio Rufo, la villa rurale romana “La Grottaccia”, il territorio di Ladispoli nel medioevo, Torre Flavia e la fondazione della stessa città moderna, al quale si deve aggiungere il villaggio dell’età del bronzo di Piane di Vaccina, insieme a riti, popoli, personaggi ed eventi appositamente ricreati per il video.

È un omaggio alla mia terra e alla valorizzazione del territorio. – dichiara, intervistato, il Professor Mellace – In questo filmato vedremo Pompeo, Caravaggio, D’Annunzio e tanti altri personaggi importanti e luoghi da me ricostruiti in 3D. Condivido quanto fatto con immenso piacere, con un pensiero al compianto Nardino D’Alessio, autore insieme a me del libro Volume 3 di “Ladispoli – Un lungo viaggio nel tempo”, venuto a mancare recentemente. Questo video Nardino è anche per te e per gli alunni e i colleghi della mio territorio, che possono così scoprire, attraverso la tecnologia e l’enfasi poetica del testo narrato, la storia di Ladispoli, dai Micenei ai giorni nostri.

Link video: https://www.youtube.com/watch?v=FmAEpdqHARE