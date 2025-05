L’intervista all’autrice del nuovo romanzo: “I Delitti della Vergine”

“Com’è giunto quel cadavere nella splendida Fontana di Trevi?”. La risposta nell’ultimo romanzo di Daniela Alibrandi – di Giovanni Zucconi

Abbiamo intervistato per la prima volta Daniela Alibrandi all’inizio del 2024. Già dalla prima chiacchierata con lei, in un bar di Cerenova, era evidente che avevo davanti una scrittrice diversa dagli altri autori locali che avevo intervistato fino a quel momento. Daniela Alibrandi è sicuramente la più prolifica e importante scrittrice che vive a Cerveteri e dintorni. È autrice di una ventina di pubblicazioni, tradotte anche in edizione inglese e spagnola, i cui romanzi li possiamo trovare anche nelle biblioteche di Harward, di Yale e della Public Library di New York.

Trovo impressionante che quasi tutti i suoi romanzi siano stati pubblicati anche in versione inglese per il mercato internazionale. E come continui a sfornare un romanzo di successo all’anno.

Ci siamo rincontrati di nuovo nel bar della prima intervista. Era evidente che aveva qualcosa di nuovo e importante da raccontare. Ma da brava scrittrice di thriller, anzi di romanzi “MultiDimensionCrime”, ha tirato fuori tutto solo all’ultima domanda.

Oggi, contrariamente a quanto faccio di solito con gli autori che incontro, nell’intervista parleremo solo della produzione letteraria di Daniela Alibrandi. E non dell’autrice che ci sta dietro. Altrimenti non mi concederà più interviste…

È un po’ di tempo che non ci sentiamo. Lei è sempre così impegnata nelle sue tante iniziative letterarie. Ci può raccontare che cosa è accaduto nel frattempo?

“Infatti, ci rivediamo dopo un 2024 fitto di novità. Basta pensare all’uscita lo scorso mese di giugno del romanzo “I delitti del Mugnone” (Morellini Editore). O ricordare poco dopo, a luglio, la pubblicazione dell’edizione inglese “Crimes After Hours” (titolo italiano: “Delitti Fuori Orario”), che ha segnato un grande successo negli Stati Uniti e in Canada. Non voglio dimenticare la significativa novità del 2024, che ha visto riconosciuto e ufficializzato il mio stile come “MultiDimensionCrime”, che ora contrassegna le mie pubblicazioni del genere giallo/noir. Come non ricordare, infine, la vittoria del Premio letterario Speciale Lara Calisi – Carattere di Donna, ottenuta dal romanzo “Il Bimbo di Rachele” (Universo Editoriale) al Premio letterario nazionale Città di Ladispoli, con la suggestiva premiazione nel mese di dicembre.”

Si è dimenticata di parlare delle sue proposte letterarie al di fuori della sua produzione giallo/noire. Che io invece trovo molto significative. Sia perché dimostrano il suo eclettismo artistico, sia perché mi sembra che abbiano avuto una buona accoglienza dal pubblico e dalla critica

“Ha ragione. Infatti, anche due miei romanzi di genere diverso hanno ottenuto una grande adesione: “Quella improvvisa notte a Venezia”, uscito anche nell’edizione inglese “That Sudden Night in Venice”, che ha ottenuto il riconoscimento di Miglior scelta letteraria del 2024. Così come “L’ispettore Supplì, le mozzarelle scomparse e altre fantastiche storie”. Un progetto di lettura scolastico vissuto con l’entusiasmo dei miei piccoli lettori, che sta proseguendo anche nell’anno in corso.”

Noi ci eravamo lasciati che avrebbe dovuto fare un tour di presentazione dei suoi libri negli Stati Uniti?

“Si ricorda bene. A cavallo tra dicembre e gennaio sono partita con il tour americano per “Crimes After Hours”, a cura della Goddess & Fish Promotions. Un tour che si è articolato in diverse tappe e in punti strategici degli Stati Uniti: dalla California alla Florida, dall’Illinois al Minnesota, fino agli Stati del sofisticato New England. In questo modo ho potuto far conoscere anche all’estero il mio stile innovativo MultiDimensionCime insieme al fascino della Città Eterna. Attraverso una trama che fotografa Roma, e il suo mondo sotterraneo negli anni Ottanta.”

Come sono state accolte le ambientazioni e il tuo stile negli Stati Uniti?

“Devo dirle, con grande piacere, che sono state accolte entusiasticamente. Il mio stile, che lì già viene utilizzato con l’acronimo MDCrime, è stato analizzato dai più importanti blog letterari, che ne hanno enfatizzato l’aspetto multidimensionale, in grado di catturare il lettore dalla prima all’ultima pagina. Inoltre, per me è stato un vero orgoglio mostrare la mia Roma, anche nei suoi tratti più segreti, ottenendo un forte riscontro dai lettori americani.”

E poi sembrerebbe esserci stato un periodo di silenzio. Si è finalmente riposata nella sua Cerveteri?

“Si ricordi che, quando un autore è in silenzio, non si sta mai riposando. Ma è forse quello il momento nel quale si sta dedicando completamente alla sua passione.”

Vuole dire che stava lavorando ad altre novità? Ma non si ferma mai?

“Come ha fatto a indovinare (sorridendo)? Direi proprio di sì e ce ne sono molte! È novità di questi giorni l’uscita dell’edizione inglese “Denied Crimes” (titolo italiano: “Delitti Negati”). Il romanzo va ad aggiungersi come secondo libro della trilogia Rome’s Multidimensional Crimes, dopo il primo “Crimes After Hours”. Uscito il 5 maggio scorso contemporaneamente sui maggiori stores online quali Amazon, Barnes & Noble e Kobo, ha raggiunto sia in Amazon America che in Italia, nonostante l’edizione sia in inglese, i primi posti della classifica. Lo reputo un ottimo risultato, e spero di poter ripetere il tour americano anche per questa pubblicazione che, come le altre nell’edizione italiana, è stata protagonista di importanti trasmissioni della RAI.”

Prima ha parlato di molte novità

“Se mi conosce, sa che non è finita. Infatti, a breve sarà disponibile l’edizione de “Il Bimbo di Rachele” in lingua spagnola, a cura della casa editrice Universo Editoriale.

Inoltre, tra le pubblicazioni della casa editrice Morellini Editore diffuse e ordinabili in edizione cartacea nelle librerie all’estero, figura il mio “Delitti Sommersi”, ambientato nei laghi sotterranei romani.

Sto lavorando anche alla pubblicazione della trilogia Crimini del Labirinto, che racchiuderà i primi tre romanzi in cui si muove la squadra del commissario Rosco. Una edizione speciale da collezione per gli amanti del nuovissimo genere.”

Io la conosco abbastanza bene. E proprio per questo credo che le novità non siano finite qui. E come accade nei suoi romanzi, mi sta per raccontare la sorpresa finale

“Non le si può nascondere nulla (ridendo). E no, ha ragione, c’è dell’altro. Direi di molto altro! A fine giugno uscirà il nuovissimo romanzo MultiDimensionCrime “I Delitti della Vergine”, per Morellini Editore.

Grazie della notizia in anteprima. Non vedo l’ora di leggerlo. Ci può anticipare qualcosa? Già il titolo è molto intrigante

“Lo sa che non posso spoilerare, ma credo di poterle già dire che sarà un altro grande rompicapo sia per la squadra del commissario Rosco, chiamata a indagare, sia per i lettori che avranno il coraggio di leggerlo. L’ambientazione è tra le più misteriose esistenti nel mondo sotterraneo romano. Lo stile è quello che ti fa entrare nella mente dell’assassino e nel terrore delle vittime, scuotendoti con improvvisi colpi di scena. Si aspetti una lettura filmografica: “Mentre inquietanti presenze si muovono nell’acquedotto Vergine, nel pieno di una notte primaverile e nel silenzio della deserta piazza Trevi, un’immagine sconquassa l’armonia dell’idilliaco scenario. Nella vasca galleggia a faccia in giù un corpo sinuoso, nudo e affusolato, dai capelli lunghi e scuri. Com’è giunto quel cadavere nella splendida Fontana di Trevi?”

Lascio i miei lettori con questa domanda, raccomandando loro di restare collegati, perché “I Delitti della Vergine”, con la sua trama e le palpabili ambientazioni sarà causa di notti insonni e darà origine a eventi speciali. Chi mi segue sa cosa intendo. “