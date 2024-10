Via degli Angeli Ceretani: domani l’intitolazione dello “Stradone”

Verrà ufficialmente intitolato ai giovani scomparsi troppo presto

ma sempre vivi nei nostri cuori, protetti dall’Arcangelo Michele e sotto la sua ala a difesa delle famiglie della nostra comunità.

Un evento unico che vedrà la partecipazione di autorità locali, associazioni e gruppi della zona, con attività per tutta la famiglia, che renderanno questa giornata speciale e indimenticabile.

Via degli Angeli Ceretani – Programma della giornata:

Ore 9:30 : Santa Messa officiata dal Parroco Don Gianni San Giorgio.

: Santa Messa officiata dal Parroco Don Gianni San Giorgio. Ore 10:00 : Scopertura della targa commemorativa e benedizione, accompagnata dal Gruppo Bandistico Caerite e le Guardie Ecozoofile.

: Scopertura della targa commemorativa e benedizione, accompagnata dal Gruppo Bandistico Caerite e le Guardie Ecozoofile. Ore 11:00 : Giochi a cavallo con l’Associazione Cavalieri Etruschi dei Monti Ceretani.

: Giochi a cavallo con l’Associazione Cavalieri Etruschi dei Monti Ceretani. Ore 11:30 : Evento di touch rugby con l’Associazione URI.

: Evento di touch rugby con l’Associazione URI. Ore 12:00 : Sfilata del Vespa Club Cerveteri.

: Sfilata del Vespa Club Cerveteri. Ore 13:00 : Distribuzione gratuita di panini con porchetta e bevande per tutti i partecipanti.

: Distribuzione gratuita di panini con porchetta e bevande per tutti i partecipanti. Ore 14:00 : Dimostrazione di cani da caccia a cura del Comitato Gestione Ceretani.

: Dimostrazione di cani da caccia a cura del Comitato Gestione Ceretani. Ore 14:30 : Esibizione di cani cinofili e addestramento K9 con la Polizia di Stato.

: Esibizione di cani cinofili e addestramento K9 con la Polizia di Stato. Ore 15:00 : Giochi e corse per i più piccoli con l’Associazione Ceretani Runner.

: Giochi e corse per i più piccoli con l’Associazione Ceretani Runner. Ore 16:30 : Esibizione di tiro alla fune con il Gruppo Storico di Cerveteri.

: Esibizione di tiro alla fune con il Gruppo Storico di Cerveteri. Ore 17:00 : Gara di mountain bike con il Team ASD Tirreno Bike.

: Gara di mountain bike con il Team ASD Tirreno Bike. Ore 18:00: Gran finale con il concerto della Banda dell’Arma dei Carabinieri.

L’evento è patrocinato dal Comune di Cerveteri e arricchito dalla partecipazione di numerose associazioni locali. Sarà una giornata di comunità, sport e ricordi, dove ogni attività sarà dedicata agli Angeli Ceretani, un simbolo di forza e speranza per tutti noi.

L’evento, fortemente voluto dal consigliere Orsomando e da Giacomo Rinaldi, però, non vuole essere un semplice momento commemorativo, bensì un’occasione di aggregazione. L’idea, come ci ha raccontato Giacomo nel corso di una precedente intervista, è quella di creare una sorta di ritualità e ciclicità, che renda l’appuntamento una ricorrenza fissa e duratura.

La cerimonia di domenica, inoltre, ha ricevuto il patrocinio della Regione Lazio e del Comune di Cerveteri, oltre al sostegno di molte delle realtà associazionistiche del territorio, rioni inclusi. Insomma, la giornata di domenica sarà solo il primo passo di un’iniziativa dal respiro più ampio.

E’ proprio Giacomo, attraverso una sua lettera, a ricordarci il senso più profondo della sua idea, rivolgendosi direttamente ai genitori e a tutti coloro che abbiano subito la perdita di un giovane:

Carissimi,

Mi rivolgo principalmente a voi genitori ma anche a tutti coloro che hanno sofferto della perdita di un giovane. Quante volte ci hanno detto ”adesso hai sicuramente un Angelo in cielo che prega per te”! Se questo è vero, come è vero, abbiamo tanti angeli che ora pregano per noi. Riuniti sotto l’ala protettrice dell’Arcangelo Michele, protettore del nostro paese e primo difensore della fede, proteggono tutto il nostro territorio e le nostre famiglie. Così abbiamo voluto che una strada importante e frequentata da giovani, venisse intestata a tutti loro. Questo “miracolo” avverrà ufficialmente la domenica 6 ottobre 2024 nelle aree adiacenti il campo sportivo E. Galli.

Una lapide li ricorderà per sempre ed una S. Messa ci unirà in comunione dalle ore 9.30 e per tutto il giorno condivideremo momenti di agape fraterna. All’ingresso dell’area dove avverrà la celebrazione, troverete delle postazioni dove poter scrivere il nome dei vostri Angeli che verranno offerti durante la S. Messa. Per il pranzo verranno offerti panini con o senza glutine, con porchetta e, per i vegetariani, con verdure; acqua e vino per tutti.

D’intorno ci saranno giochi e dimostrazioni con le varie associazioni e rioni.

Vi aspetto,

Giacomo Rinaldi