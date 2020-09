Share Pin 30 Condivisioni

Nel sito sono ancora presenti circa una sessantina di uova

Vento forte e mareggiate, a Torre Flavia scavata trincea per proteggere il nido con le uova di tartaruga marina –

Le condizioni del mare sono in leggero peggioramento. Per questo è stata scavata una trincea per impedire all’acqua di entrare in contatto con il nido al cui interno ci sono ancora una sessantina di uova che speriamo si schiudano presto.