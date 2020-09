Share Pin 27 Condivisioni

L’ufficialità dal sito di autostrade

Vento forte, chiusa A12 per telonati, furgonati e caravans tra Cerveteri e Civitavecchia –

Dal sito di Autostrade la comunicazione ufficiale del divieto di transito in A12, in entrambe le direzioni, per telonati, furgonati e caravans, tra Cerveteri e Civitavecchia Porto per vento forte.