Nessuna persona è rimasta coinvolta, provvisoriamente chiusa al traffico veicolare la stessa via di Novella

Roma, intervento dei Vigili del Fuoco per caduta di un albero in via di Novella –

Dalle ore 19 circa di oggi presso via di Novella, la Squadra Operativa ha inviato i Vigili del Fuoco di Nomentano (6a) in seguito alla caduta di un albero. Trattasi di un grosso pino che si è abbattuto su sede stradale ed ha danneggiato 4 autovetture oltre al muro di muro di cinta del cortile di una delle abitazioni circostanti. Nessuna persona è rimasta coinvolta, provvisoriamente chiusa al traffico veicolare la stessa via di Novella. Presenti sul posto anche le forze dell’ordine per i profili di competenza.