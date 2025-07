Venerdì 11 luglio a Cerveteri: una serata magica dedicata alla scienza per tutta la famiglia!

Famiglie di Cerveteri e dintorni, preparatevi a vivere una serata indimenticabile! Questa sera, venerdì 11 luglio, alle ore 21:00, il Parco della Legnara si trasformerà in un luogo di stupore e divertimento con l’evento gratuito “Metti una sera al Borgo”.

Organizzato per grandi e piccini, l’evento promette un’esperienza ricca di scoperte scientifiche, giochi interattivi, esperimenti spettacolari e tante sorprese. È l’occasione perfetta per imparare divertendosi, in un’atmosfera magica sotto le stelle.

L’appuntamento è al Parco della Legnara di Cerveteri, dove dalle 21:00 in poi si svolgeranno attività coinvolgenti pensate per stimolare la curiosità e la fantasia di tutti i partecipanti. L’ingresso è gratuito, quindi non mancate!

Non lasciatevi sfuggire questa notte di scienza, stupore e divertimento: un evento imperdibile per tutta la famiglia. Vi aspettiamo numerosi per condividere insieme una serata speciale all’insegna della scoperta!