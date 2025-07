Domenica 13 luglio a Cerveteri: un’esperienza ludico-educativa tra gli Etruschi con Estate Caerite 2025

Se siete appassionati di storia, giochi e divertimento, non potete perdere l’appuntamento di domenica 13 luglio al Parco della Legnara di Cerveteri, dove si svolgerà un evento speciale nell’ambito di Estate Caerite 2025. A partire dalle ore 19:00, Entertainment Game Apps, Ltd. (EGA) vi invita a vivere un’esperienza unica: “Giochiamo con gli Etruschi!”, un evento gratuito dedicato a grandi e piccini.

Immaginate di entrare in un mondo antico, dove la storia si trasforma in un videogioco! Con l’aiuto di educatori esperti in apprendimento digitale, i partecipanti potranno immergersi in un’esperienza ludico-educativa coinvolgente e divertente. Sono disponibili ben 10 postazioni di gioco, tutte guidate da professionisti pronti a farvi scoprire i segreti degli Etruschi in modo interattivo.

Il cuore dell’evento è un videogioco innovativo in cui i partecipanti vestiranno i panni di un giovane visitatore di un museo etrusco. Attratto dal luccichio di un antico kantharos, il protagonista verrà catapultato in una vera città etrusca, vivendo un’avventura tra scoperte e misteri del passato. Un modo originale e coinvolgente per conoscere la storia antica, divertendosi!

L’evento si svolge presso il Parco della Legnara di Cerveteri, un luogo perfetto per un pomeriggio all’insegna della cultura e del divertimento digitale. Ricordate: l’ingresso è gratuito, quindi non mancate a questa occasione di apprendimento e svago!

Preparatevi a vivere un pomeriggio speciale, tra storia e tecnologia, e a scoprire come il passato può diventare un gioco avvincente.