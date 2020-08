Condividi Pin 0 Condivisioni

L’auto, alimentata a Gpl aveva creato una situazione di pericolo

Veicolo in fiamme in autostrada, i VVF intervengono

Alle ore 12,30 presso il tratto autostradale A1 diramazione Roma Nord, la sala operativa ha inviato la squadra vf di Montelibretti( 5 a) e l’autobotte (ab5 ) per incendio autovettura alimentata a Gpl .Il rapido intervento dei vigili del fuoco ha evitato che nessuna persona fosse coinvolta .Chiuso il tratto di strada A1 interessato per l’ estinzione e la messa in sicurezza a seguito delle operazioni di spegnimento .Forze dell’ordine e 118 presenti sul posto.